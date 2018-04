Daniel Craig Enggan Menyebut Siapa Sutradara Film Bond 25

New York: Daniel Craig memastikan bahwa dirinya akan kembali memerankan James Bond untuk film Bond 25. Namun aktor Inggris usia 50 ini enggan menyebut bahwa Danny Boyle sutradaranya.



Hal ini dikatakan Daniel saat dia dan istrinya Rachel Weisz datang ke sebuah acara amal di Cipriani Wall Street, New York. Kepada Associated Press, Daniel menyebut Bond 25 menjadi proyek film berikutnya.

"Ya," jawab Daniel singkat."Apa filmmu berikutnya? Bond? Bond-nya Danny Boyle?" kata reporter."Tunggu saja, tunggu saja," balas Daniel sebelum pergi.Kabar keterlibatan Danny sebenarnya sudah beredar sejak pertengahan Maret lalu. Dalam wawancara dengan Metro.us, Danny berkata dia sedang mengerjakan naskah dua proyek film. Satu adalah naskah film komedi belum berjudul bersama Richard Curtis di bawah Universal Pictures.Lalu yang kedua adalah naskah Bond 25 bersama John Hodge di bawah Eon Productions, MGM, dan Columbia Pictures. Danny menjadi sutradara untuk kedua proyek ini. Untuk Bond 25, rencana syuting dilakukan pada akhir 2018. Filmnya dijadwalkan rilis pada November 2019.Bond 25 akan menjadi film kelima Daniel sebagai James Bond. Dia telah bermain sebagai Bond sejak film ke-21, Casino Royale (2006). Film terakhir adalah Spectre (2015).(ELG)