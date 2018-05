Pemasukan Jeblok, Sutradara Film Han Solo Beri Tanggapan

California: Film Solo: A Star Wars Story dari Walt Disney dan Lucasfilm membuka akhir pekan pertama tayang dengan ringan karena pendapatan kotornya relatif rendah. Sutradara Ron Howard mengakui capaian komersial filmnya tidak sesuai ekspektasi, tetapi tetap menyebut itu sebagai prestasi pribadi.



Tanggapan ini diberikan Ron lewat media sosial pada Minggu petang, 27 Mei 2018, kepada seorang pengguna Twitter bernama @Maltese_Falcon9. Awalnya pengguna ini bertanya apakah dia harus menonton Solo demi membantu prestasi komersial film ini.

Didn’t meet projections but amounts to a new personal best. check #SoloAStarWarsStory for balanced feedback & then C it on a big screen! https://t.co/QsOxOLuo22