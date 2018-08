Alasan Sutradara Danny Boyle Keluar dari Proyek Film Bond 25

London: Sutradara Danny Boyle keluar dari proyek film James Bond ke-25 atau Bond 25 pada awal pekan ini karena alasan yang disebut para produser sebagai "perbedaan kreatif". Menurut laporan terbaru, perbedaan yang berujung cekcok itu mungkin terjadi karena masalah audisi pemeran tokoh penjahat Rusia.



Laporan ini datang dari The Telegraph, yang mengklaim menerima informasi tersebut dari "orang dalam". Menurut sumber ini, cekcok terjadi antara Danny dengan Daniel Craig, produser dan pemeran tokoh utama James Bond. Cekcok bermula dari pertimbangan, apakah Tomasz Kot, aktor Polandia berusia 41, akan dipilih sebagai pemeran penjahat utama. Daniel menolak pilihan ini.



"Craig punya suara besar dalam semua keputusan audisi. Tidak ada gadis-gadis Bond yang dipilh tanpa persetujuan dia," kata sumber ini, seperti dikutip The Telegraph pada 23 Agustus 2018.



"Contohnya, dia memilih Evan Green untuk menjadi gadis Bond ketika sudah sampai pada empat pilihan akhir untuk Casino Royale. Hal ini juga berlaku untuk semua gadis Bond yang bekerja sama dengan dia," imbuhnya.



Daniel telah bermain sebagai Bond dalam empat film sejak Casino Royale (2006). Sejak film keempat, Spectre (2015), dia juga terlibat sebagai salah satu produser.



Sebelumnya, sumber lain menyebut bahwa produser Michael G Wilson, Barbara Broccoli, dan Daniel tidak setuju dengan naskah terbaru. Mereka dikabarkan tidak menyukai keputusan atas naskah yang terlalu fokus terhadap ketegangan politik terkini dengan Rusia, yang dibungkus dalam "Perang Dingin versi modern".



Namun sumber The Telegraph menyebut bahwa masalahnya bukan soal naskah.



"Aku sudah dengar bahwa mereka ingin memasukkan elemen Perang Dingin tetapi menyesuaikan itu dengan situasi modern," katanya.



"Danny Boyle tak masalah dengan itu. Bukan itu masalahnya. Masalah datang ketika mereka membuat keputusan akhir mengenai audisi dalam pra-produksi," imbuhnya.



Pada Rabu kemarin, akun Twitter resmi @007 mengumumkan mundurnya Danny dari proyek mereka.



"Michael G Wilson, Barbara Broccoli, dan Daniel Craig hari ini mengumumkan bahwa karena perbedaan kreatif, terkait, Danny Boyle memutuskan tidak lagi menyutradarai Bond 25," kicau @007.



Danny, yang sebelumnya mengarahkan Trainspotting dan Slumdog Millionaire, sudah bergabung ke proyek Bond 25 setidaknya sejak Maret 2018. Saat itu, Danny membawa rekan lamanya John Hodge untuk menulis ulang naskah yang sudah dituntaskan oleh Neal Purvis dan Robert Wade. Pemilihan Danny juga mengubur rumor tentang sejumlah kandidat sutradara lain, seperti Christopher Nolan, Yann Demange, Denis Villeneuve, dan David Mackenzie.



Pada April 2018, dalam wawancara singkat dengan Associated Press, Daniel enggak menyebut siapa sutradara Bond 25 kendati kabar soal Danny Boyle sudah beredar luas.





(ASA)