The Irishman Disebut sebagai Film Termahal Martin Scorsese

California: Produser dan sutradara Martin Scorsese sedang mengerjakan film kriminal terbarunya, The Irishman, dengan bintang utama Robert De Niro dan Al Pacino. Proyek ini disebut-sebut sebagai film termahal Scorsese dengan dana produksi melebihi USD125 juta atau Rp1,7 triliun.



Pagesix melaporkan bahwa awalnya proyek ini dibeli oleh Netflix seharga USD105 juta. Netflix sepakat untuk menyediakan dana USD125 juta. Namun seorang sumber menyebut ongkos produksi melonjak ke angka USD175 juta. Ini belum termasuk anggaran untuk musik.

Syuting telah dilakukan di tiga negara bagian sejak Agustus 2017. Syuting berlangsung selama total 106 hari. Waktu ini juga disebut merupakan hari syuting paling lama bagi Scorsese. Film Scorsese sebelumnya yang memakan waktu syuting lama adalah Hugo (2011) dengan 105 hari syuting.The Irishman dibuat berdasarkan buku biografi kriminal I Heard You Paint Houses (2013) karya Charles Brandt. Film mengikuti kisah Frank Sheeran, pegawai serikat buruh dengan banyak koneksi massa, yang mengingat keterlibatan dia dalam pembunuhan Jimmy Hoffa, pemimpin serikat buruh Amerika.Naskahnya ditulis oleh Steven Zaillian. Sejumlah pemain lain yang terlibat adalah Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel, dan Ray Romano. Scorsese menjadi produser bersama De Niro, Jane Rosenthal, Gaston Pavlovich, dan Emma Tillinger Koskoff. Netflix menjadi distributor dan akan merilis film ini pada 2019.Scorsese adalah sineas kelahiran New York 1942. Dia aktif membuat film selama lebih dari 50 tahun dan telah mengarahkan 20-an film cerita panjang. Film panjang terakhir adalah Silence (2016). The Irishman akan menjadi film ke-10 Scorsese dalam kolaborasi dengan aktor utama Robert de Niro.(ELG)