Tom Cruise Bagikan Foto Adegan Mission Impossible Sesaat Sebelum Cedera

Los Angeles: Tom Cruise mengalami cedera saat syuting film Mission: Impossible 6 pada Agustus 2017, yang membuat syuting dihentikan dua bulan. Baru-baru ini dia membagikan foto adegan sesaat sebelum dia cedera patah pergelangan kaki.



Lewat akun Twitter @TomCruise, Tom membagi foto dia meloncat dari satu konstruksi bangunan belum jadi di sebelah kiri ke bangunan gelap di sisi kanan. Jika dilihat dari arah proyeksi lompatan, Tom tak akan sampai di atas gedung, tetapi bergantungan di sisi dinding dengan kedua tangannya.

Get ready for the most thrilling mission yet… pic.twitter.com/WPOMFnzpd0