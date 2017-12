6 Film dari Studio Ghibli Tayang di Indonesia Tahun Depan

Jakarta: Setelah resmi hadir ke bioskop-bioskop Indonesia pada Maret 2017, Studio Ghibli akan melanjutkan penayangan enam film pada 2018.



Enam film itu antara lain Kiki’s Delivery Service (Hayao Miyazaki, 1989) dan From Up On Poppy Hill (Goro Miyazaki, 1989) yang akan tayang pada Januari 2018. Kemudian Arriety (Hiromasa Yonebayashi, 2010) dan Pom Poko (Isao Takahata, 1994) yang akan tayang pada Februari 2018. Pada Maret 2018, akan tayang Porco Rosso (Hayao MIyazaki, 1992) dan When Marine Was There (Hayao MIyazaki, 2014). Seluruh film itu akan tayang melalui jaringan bioskop CGV.



“2017 merupakan tahun perdana Studio Ghibli melebarkan sayapnya ke Indonesia. Tentunya banyak pelajaran dan pengalaman yang kami ambil dari setiap kegiatan Kami berharap di tahun 2018 semua kegiatan pat dieksekusi dengan jauh lebih baik demi para fans setia Studio Ghibli di Indonesia,” kata Tomofumi Fukuda, Presiden Direktur dari Marubeni Corporation, salah satu partner Studio Ghibli di Indonesia.



Dalam menjejalkan kakinya di pasar Indonesia lewat tema besar The World of Ghibli, Marubeni Corporation dan Hakuhodo bukan saja menghadirkan pemutaran film, tetapi juga pameran Studio Ghibli terbesar di Indonesia.



Jumlah pengunjung The World of Ghibli Jakarta Exhibition bahkan mencapai lebih dari 20.000 orang.



(DEV)