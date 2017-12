Penampakan Perdana Taron Egerton sebagai Robin Hood

Jakarta: Setelah dipastikan kembali diangkat ke layar lebar, film Robin Hood memulai proses produksi. Entertainment Weekly secara eksklusif merilis foto-foto penampakan perdana Robin Hood yang diperankan Taron Egerton.



Dalam foto yang dirilis, Robin Hood tampak memegang busur panah ditemani Maid Marian. Robin tampak mengajarkan perempuan cantik tersebut bagaimana cara memegang dan melepaskan busur panah tepat sasaran.

Sementara pada gambar lain menampakkan kebersamaan Robin Hood dan Little John memimpin kelompok penjahat Merry Men. Film garapan rumah produksi Lionsgate juga menggandeng Jamie Foxx sebagai Little John dan Eve Hewson sebagai Maid Marian.Sutradara Otto Bathrust mengemas kisah Robin Hood dalam bentuk film karena ini merupakan salah satu yang terlaris dalam barisan kisah klasik. Otto mengatakan, ia melakukan pendekatan yang sangat berbeda terhadap karakter Robin."Anda tidak menjadi seorang legenda selama 800 tahun jika Anda baru saja mencuri beberapa kantung uang dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin.""Dalam pikiran saya, Robin Hood adalah seorang revolusioner anarkis yang dimiliterkan secara militer, seorang pemikir kebebasan dan pencari kebenaran," kata Otto kepada Entertainment Weekly."Semakin saya mendalami isi cerita, rasanya mengejutkan ketika cerita benar-benar relevan dengan apa yang terjadi pada masyarakat sekarang ini," lanjut Otto.Sementara aktor Egerton menambahkan alasannya mengapa ingin bergabung dalam proyek. Ia mengutip visi unik sang sutradara sebagai motivasi utama.Otto mendekati Egerton setelah ia menyelesaikan syuting film Kingsman: The Golden Circle. Alasan pemilihan Egerton, karena Otto ingin melakukan sesuatu yang yang sepenuhnya revisionis, sesuatu yang tidak dapat dikaitkan dengan alam semesta di abad pertengahan."Aksi pertama dalam film tersebut, seperti adegan-adegan di Perang Salib di Syria, cerita ditulis seperti naskah dari film thriller The Hurt Locker. Fantastis dan sangat meyakinkan buat saya," ungkap Egerton.Naskah cerita ditulis oleh Joby Harold, Peter Craig dan David James Kelly.Taron Egerton sebagai tokoh utama akan beradu akting dengan Jamie Dornan sebagai Will Scarlet, saudara tiri Robin Hood sekaligus anggota dari Merry Men dan suami dari Maid Marian. Lalu ada Ben Mendelsohn berperan sebagai pihak kepolisian wilayah Nottingham.Film bergenre action-adventure ini akan tayang di bioskop Amerika mulai 21 September 2018. Belum diketahui pasti apakah film ini akan tayang di bioskop Indonesia.(ELG)