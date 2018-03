Jumlah Penonton Film Domestik 2017 Capai 42 Juta

Jakarta: Akhir pekan lalu, empat film domestik dari akhir Desember 2017 telah resmi turun layar. Situs katalog Film Indonesia merilis data akhir menarik mengenai berbagai statistik penonton film-film domestik, termasuk kenaikan jumlah penonton yang mencapai 42 juta orang.



Menurut catatan Film Indonesia, pada 2017 ada total 116 film panjang di atas 60 menit yang dirilis di bioskop. Peredaran film-film ini meraup angka penjualan tiket sebanyak 42.387.627 lembar. Jumlahnya meningkat 14% dibanding tahun sebelumnya, yaitu 37.227.428 tiket untuk total 124 film rilis bioskop.

Sejumlah catatan lain adalah perbandingan jumlah film dan penonton tahun ke tahun berdasar genre. Tahun 2017 menjadi tahun pertama sejak 2012, ada film horor yang mencapai penonton di atas sejuta orang. Tak hanya satu, tetapi lima film. Paling laris adalah Pengabdi Setan.Dari 42 juta penonton, sepertiga di antaranya atau 35 persen adalah penonton film horor. Ini juga rekor baru dalam enam tahun terakhir. Capaian tinggi sebelumnya adalah tahun 2012 dengan porsi penonton film horor sebanyak 20 persen.Penonton film adaptasi juga meningkat kendati jumlah filmnya menurun. Pada 2016, ada 32 judul dengan penonton 9,6 juta. Pada 2017, ada 27 judul dengan penonton 15,3 juta. Capaian ini menyumbang sepertiga lebih dari capaian total jumlah penonton pada 2017.Kami juga merangkum beberapa hal tentang perfilman domestik 2017 dalam artikel kaleidoskop Kisah Lama Bangkit dari Kubur dan Kaleidoskop Perfilman Indonesia 2017 Berikut adalah data akhir 15 film domestik terlaris yang dirilis 2017.1. Pengabdi Setan (4.206.103)2. Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss Part 2 (4.083.190)3. Ayat-ayat Cinta 2 (2.832.681)4. Danur: I Can See Ghosts (2.736.157)5. Jailangkung (2.550.271)6. Susah Sinyal (2.172.512)7. Surga Yang Tak Dirindukan 2 (1.637.472)8. Mata Batin (1.282.557)9. The Doll 2 (1.226.864)10. Surat Cinta untuk Starla (1.218.317)11. Sweet 20 (1.044.045)12. Critical Eleven (881.530)13. London Love Story 2 (862.874)14. Insya Allah Sah (833.010)15. Surat Kecil untuk Tuhan (715.159)(DEV)