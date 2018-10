Naomi Watts akan Bintangi Prekuel Game of Thrones

New York: Kabar terbaru datang dari salah satu proyek prekuel serial Game of Thrones. Naomi Watts, aktris Inggris pemeran bos pemberontak dalam trilogi Divergent, dikabarkan akan memerankan tokoh utama dalam episode pilot.



Menurut Variety, ini adalah proyek prekuel yang dipimpin oleh produser-penulis Jane Goldman. Sebelumnya, Jane menulis naskah film Kingsman: The Secret Service dan Kingsman: The Golden Circle bersama sutradara Matthew Vaughn.

Belum banyak detil peran Naomi yang diungkap, selain bahwa dia akan menjadi seorang sosialita karismatik yang menyimpan sebuah rahasia kelam.Prekuel ini akan mengambil latar ribuan tahun sebelum kisah Game of Thrones, sejak dunia masa keemasan para pahlawan hingga masa kelamnya, meliput kaum zombie white walkers serta asal-usul peradaban Westeros dan East.Naskahnya dikembangkan Jane bersama George RR Martin, penulis novel seri A Song of Ice and Fire yang menjadi sumber adaptasi serial Game of Thrones di HBO. Selain proyek dari Jane, HBO punya empat proyek prekuel lain yang kini sedang dikembangkan oleh produser-penulis berbeda.Empat prekuel lain digarap oleh Max Borenstein (Kong: Skull Island), Brian Helgeland (Legend), Carly Wray (serial Mad Men), serta Bryan Cogman. Sementara itu, musim kedelapan atau terakhir Game of Thrones telah selesai syuting dan akan dirilis pada 2019.(ELG)