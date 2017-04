LucasFilm Akan Memproduksi Lebih Banyak Spin Off Star Wars

Metrotvnews.com, Jakarta: LucasFilm berencana membuat lebih banyak spin off Star Wars, menyusul kesuksesan Rogue One: A Star Wars Story dan Han Solo Movie yang sedang dalam tahap produksi.



Dalam wawancara dengan gerai Spanyol E-Cartela, presiden LucasFilm Kathleen Keneddy mengatakan ia bersama timnya akan mengadakan pertemuan untuk membahas film spin off lainnya yang kemungkinan akan dikembangkan.

Dalam enam atau delapan bulan ke depan, kita akan mengadakan beberapa pertemuan tentang cerita yang akan kita kembangkan di sini,"

"Kita mulai membicarakan spin off sekarang. Kami menghabiskan empat atau lima minggu untuk 'tenggelam' bersama Han Solo, kami juga akan membaca naskah episode 9, jadi kami punya banyak pekerjaan saat ini.ujar Keneddy seperti dilansir Aceshowbiz.Kennedy berharap tim LucasFilm juga membuka wawasan dan masukan dari para penggemar."Setelah 40 tahun bertualang, penggemar memiliki begitu banyak informasi, teori, dan ide baru yang patut kita dengar, baca, dan perhatikan," tambahnya.Laporan terbaru menyebutkan, LucasFilm membidik kreator seri televisi Mr. Robot Sam Esmail untuk menulis cerita salah satu spin off Star Wars di masa depan. Beberapa rumor bahkan menyebutkan, Esmail akan menulis tentang Obi-Wan Kenobi.Rogue One berhasil meraup lebih dari USD1 miliar pada 2016. Film ini juga menerima dua nominasi Oscar untuk Best Sound Mixing dan Best Visual Effect.Sementara itu, Han Solo sedang dalam masa produksi dan akan dirilis pada 25 Mei 2018(DEV)