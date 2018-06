Little Bee, Film Drama Terbaru Julia Roberts

Jakarta: Aktris Julia Roberts kembali disibukkan judul film drama terbaru Little Bee, adaptasi dari novel Chris Clave berjudul sama. Sebelumnya, naskah novel dirilis perdana dengan judul The Other Hand (2008). Film ini diproduksi untuk Amazon Studios.



Little Bee menceritakan kisah anak muda asal Nigeria bernama Little Bee yang tengah mencari suaka dan seorang editor majalah British, Sarah O'Rourke yang akan diperankan Julia Roberts. Keduanya bertemu saat konflik Niger Delta belangsung dan mereka kembali dipertemukan di Inggris setelah beberapa tahun.

Selain sebagai aktor, Roberts juga memegang posisi produser bersama rumah produksi Red Om Films. Robert ditemani Lisa Gillan, Marisa Yeres Gill dan Gil Netter mengisi bangku produser.Sebelumnya pada 2009, Nicole Kidman dikabarkan membintangi sekaligus memproduksi film Little Bee yang diadaptasi BBC Films dan rumah produksi Kidman, Blossom Films. Sayang, gaung proyek tersebut tak lagi menggema.Menyadur dari novel, naskah film Little Bee dikerjakan Kathleen Robertson.Roberts sebelumnya bermain dalam film Wonder produksi Lionsgate. Setelah ini, Roberts dijadwalkan membintangi Ben Is Back dan Homecoming yang juga diproduksi untuk Amazon Studios.Belum ada keterangan lebih lanjut soal tim produksi yang terlibat untuk pengerjaan film ini.(ASA)