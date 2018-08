Sebelum Iblis Menjemput Ikut Festival Film di AS dan Perancis

Jakarta: Setelah dirilis di bioskop domestik sejak dua pekan lalu, film horor Sebelum Iblis Menjemput garapan sutradara dan penulis Timo Tjahjanto dipastikan akan bertandang ke beberapa negara pada September mendatang. Rencananya, film ini akan tayang perdana di Eropa dalam L'Etrange Festival Paris dan perdana di Amerika Utara dalam Fantastic Fest Austin.



Dalam L'Etrange Festival, Sebelum Iblis Menjemput atau May the Devil Take You masuk ke program kompetisi internasional bersama 19 film panjang lain dari berbagai negara. Film akan diputar dalam empat sesi penayangan selama festival berlangsung pada 5-16 September 2018.

Masuknya May the Devil Take You ke Fantastic Fest menyusul masuknya film thriller The Night Comes For Us yang juga ditulis dan disutradarai Timo. Sejauh ini, sudah ada total 56 film panjang yang akan tayang dalam festival ini, termasuk dua film garapan Timo. Jadwal tayang belum keluar, tetapi festival akan berlangsung selama sepekan pada 20-27 September 2018.Selain dua festival di atas, pihak Sky Media masih akan membawa film ini ke beberapa festival film lain di mancanegara. Sementara itu, film ini juga akan dirilis secara reguler di bioskop Malaysia pada 20 September 2018.Fantastic Fest adalah festival film internasional di AS yang berfokus ke genre horor, fantasi, sci-fi, laga, Asia, dan cult. The Raid garapan Gareth Evans yang dibintangi Iko Uwais pernah ditayangkan di sini. Tahun ini, festival memasuki edisi ke-14 sejak digelar perdana pada 2005.L'Etrange Festival adalah festival film tahunan di Paris yang tahun ini memasuki edisi ke-24. Festival ini punya fokus menjelajahi batas-batas sinematik baru dan menyajikan film dengan beragam genre, negara, dan eksperimen.Sebelum Iblis Menjemput dibintangi Pevita Pearce dan Chelsea Islan. Chelsea berperan sebagai Alfie, perempuan muda yang punya masa lalu kelam dan tidak akrab dengan ayahnya. Setelah tahu bahwa ayahnya sudah lama bangkrut dan sekarat dengan penyakit aneh, Alfie berusaha memahami situasi aneh itu dengan mengunjungi villa lama penuh misteri.Secara komersial, film ini telah meraup angka penjualan tiket lebih dari 850 ribu lembar atau setara pemasukan kotor Rp31,45 miliar (asumsi Rp37 ribu per tiket) selama tayang dua pekan. Sepertiga di antaranya didapat pada akhir pekan pertama.(ASA)