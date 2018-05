Tolak Iqbaal Ramadhan Perankan Minke, Warganet Beri Opsi Aktor Lain

Jakarta: Pemilihan Iqbaal Ramadhan sebagai aktor pemeran Minke versi layar lebar memicu perdebatan di media sosial. Banyak yang merasa Iqbaal merusak imajinasi mereka mengenai sosok Minke, barangkali karena riwayat karier Iqbaal di industri musik sebagai personel boyband dan film bertema cinta remaja.



Bahkan ada yang sampai membuat poster parodi untuk proyek film adaptasi Bumi Manusia ini. Karena Iqbaal populer lewat film Dilan 1990 dan terlalu lekat dengan sosok Dilan, figur Minke pun ikut dilekatkan dengan Dilan melalui Iqbaal. Poster parodi ini, seperti terlihat di gambar artikel, dibagikan oleh pengguna akun Instagram @irwanbajang.

Ario Bayu mestinya bisa lah ya meranin Minke.



I have nothing against dek Dilan, tapi jatuhnya jadi kayak film remaja gitu.