Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman Bergabung ke John Wick 3

Jakarta: Lionsgate telah mengumumkan nama sejumlah pemain yang akan bergabung dengan Keanu Reeves di film laga thriller John Wick 3: Parabellum. Dari sekian nama ini, ada Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman yang akan menjadi dua pembunuh profesional yang mengincar John Wick.



Seperti dilaporkan The Hollywood Reporter, Yayan dan Cecep bergabung bersama sejumlah pemain baru dalam seri John Wick. Ada Halle Berry, Anjelica Huston, Asia Kate Dillon, Mark Dacascos, serta Jason Mantzoukas dan Tiger Hu Chen.

Halle Berry (X-Men: Days of Future Past, Kingsman: The Golden Circle) akan memerankan tokoh utama perempuan bernama Sofia. Anjelica dan Asia akan menjadi jajaran petinggi perusahaan The Contintenal. Mark (serial Agents of S.H.I.E.L.D.) menjadi pembunuh bernama Zero dan Jason menjadi sosok bernama Tick Tock Man.Tiger Chen juga akan menjadi pembunuh lawan John Wick. Sebelumnya, Tiger dan Keanu pernah berbagi layar di film Man of Tai Chi. Dalam film seri The Matrix, Tiger menjadi pengarah koreografi laga.John Wick 3 kembali digarap sutradara Chad Stahelski dengan penulis naskah Derek Kolstad. Kisahnya mengikuti perjalanan John (Keanu) yang kabur dan menjadi target pembunuhan dengan nilai USD14 juta. Selain Keanu, pemain lama yang akan kembali adalah Ian McShane, Lance Reddick, Lonnie Corant, Ruby Rose, dan Laurence Fishburne.Bagi Yayan dan Cecep, ini akan menjadi film panjang kelima yang sama-sama melibatkan mereka. Setelah tampil di The Raid 2 (2014), mereka bermain di Iseng (2016), menjadi cameo di Star Wars: The Force Awakens (2015), dan menjadi tokoh pendekar di Wiro Sableng produksi Lifelike dan Fox yang akan dirilis tahun ini.John Wick 3 akan dirilis di bioskop AS terlebih dulu pada 17 Mei 2019.(ELG)