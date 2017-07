Reaksi Veteran Saat Menyaksikan Film Dunkirk

Metrotvnews.com, London: Ken Sturdy, veteran tentara berusia 97 tahun adalah saksi hidup bagaimana nyawa dipertaruhkan di medan perang Dunkirk, kala sekutu terjebak oleh tekanan Jerman, pada 1940.



Sturdy yang berkebangsaan Wales itu kini tinggal di Calgary, Kanada. Dia menonton film Dunkirk arahan sutradara top Christopher Nolan di Westhills Cinema. Rasa bangga atas perannya dalam Perang Dunia II tercermin dari jaket yang bertabur medali, yang dia kenakan sembari menonton Dunkirk. Baca juga Film James Bond Terbaru akan Dirilis 2019

Saat peristiwa Dunkirk, Sturdy masih berusia 20 tahun. Dia bekerja untuk Royal Navy yang saat itu diberi tugas untuk mengevakuasi tentara Inggris dan Perancis.



“Saya berada di kapal kecil untuk mengambil (para tentara) keluar dari air.”



“Saya mendapat kesempatan untuk melihat film itu (Dunkirk) malam ini tetapi saya juga dibuat sedih (oleh film itu) karena apa yang terjadi di pantai itu.”



“Melihat film itu, saya dapat melihat (teringat) kawan lama saya lagi dan kebanyakan dari mereka mati di medan tempur. Saya mengikuti konvoi setelah peristiwa itu di Atlantik Utara. Saya kehilangan sangat banyak sahabat,” kata Sturdy.



Sturdy juga memberi pesan untuk tidak menikmati film semata untuk hiburan, namun juga untuk mengasah pikiran.



“Malam ini saya menangis karena (peperangan) itu tidak pernah berakhir. (Kedamaian) Itu tidak terjadi. Kita, spesies manusia sangat pintar dan tetap saja melakukan hal-hal yang mengherankan. Kita bisa terbang menuju bulan, tetapi kita tetap saja melakukan hal-hal bodoh,” tukas Sturdy, seperti dilansir dari Independent.co.uk.



Pelabuhan Dunkirk terletak di Belgia. Saat peristiwa berlangsung, ratusan ribu tentara tersudut di sana dan menunggu evakuasi yang rasanya tak kunjung datang.



Hitler yang memegang kendali atas pasukan Jerman sebenarnya bisa saja menghabisi ratusan ribu tentara Inggris dan Perancis yang sedang menunggu kapal. Namun anehnya, Hitler memutuskan untuk tidak menghabisi tentara musuhnya. Sampai saat ini tidak ada yang tahu alasan utama Hitler memutuskan tidak menghabisi tentara Inggris dan Perancis di Dunkirk.



Film Dunkirk dibintangi oleh Tom Hardy, Cillian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, dan Harry Styles.





