Trailer Pertama The Dark Tower Dirilis

Sony Pictures merilis trailer pertama film The Dark Tower. Film arahan Nikolaj Arcel ini merupakan adaptasi pertama dari delapan novel seri The Dark Tower karangan Stephen King.



Kisah novel seri itu (1982-2012), yang disebut sebagai karya terbesar King, berpusat pada seorang gunslinger bernama Roland Deschain dari dunia paralel Mid-World. Dia adalah sosok koboi-ksatria abad pertengahan yang terakhir dari kaumnya.



Film The Dark Tower sendiri, seperi diberitakan The New York Times, mengangkat penggalan kisah dari buku pertama, kedua, dan ketujuh. Dalam dunia paralel Mid-World, ada satu menara gelap raksasa pusat tumpuan seluruh semesta yang perlahan mulai roboh. Roland (Idris Elba) harus berjuang untuk menghentikannya.



Trailer pertama memperkenalkan dunia paralel ini. Seorang remaja (Tom Taylor) masuk ke Mid-World dan bertemu Roland. Mereka berusaha mencapai menara dan menyelamatkan semesta, tetapi dihalangi oleh penyihir berkostum serba hitam (Matthew McConaughey).



Film ini diproduksi oleh Weed Road Pictures, Imagine Entertainment, dan Media Rights Capital dengan distributor Columbia Pictures, anak perusahaan Sony Pictures. Naskah adaptasi ditulis ramai-ramai oleh Nikolaj beserta Akiva Goldsman, Jeff Pinkner, dan Anders Thomas Jensen.



The Dark Tower dijadwalkan rilis pada 4 Agustus 2017.









