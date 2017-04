Disney Ungkap Tanggal Rilis Star Wars 9

Metrotvnews.com, Jakarta: Star Wars 9, fim terakhir dalam trilogi Star Wars akan dirilis pada 24 Mei 2019. Studio Walt Disney mengumumkan pada Selasa, (25/4/2017).



Tidak seperti episode sebelumnya yang memiliki jadwal rilis bulan Desember, perilisan Star Wars 9 pada bulan Mei menandai strategi baru Disney.

Disney sejauh ini belum membocorkan rincian cerita Star Wars 9, kecuali film tersebut akan diarahkan sutradara Colin Trevorrow.Episode 9 melengkapi trilogi yang dimulai sejak Disney mengambil alih Star Wars dari LucasFilm dan George Lucas lewat kesepakatan senilai USD4 miliar pada tahun 2012.Star Wars: The Force Awakens dirilis pada Desember 2015, dilanjutkan dengan Star Wars: The Last Jedi yang akan tayang 15 Desember mendatang.Disney juga mengumumkan jadwal rilis filmnya yang lain, antara lain Indiana Jones 5 yang akan dibintangi Harrison Ford. Rilis film tersebut diundur setahun, menjadi Juli 2020.(DEV)