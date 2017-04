Film Star Wars Sebenarnya Dibuat untuk Anak 12 Tahun

Metrotvnews.com, Jakarta: Kehadiran George Lucas, kreator kisah Star Wars, meramaikan segmen diskusi peringatan 40 tahun Star Wars di Florida, Kamis 13 April 2017. Di situ, Lucas mengingatkan para penggemar soal asal muasal film Star Wars (1977) dibuat.



"Aku tidak seharusnya mengatakan ini. (Star Wars) adalah film untuk anak 12 tahun," kata Lucas disambut riuh sorak ribuan penggemar yang datang.

Lucas bercerita bahwa kisah petualangan dan perang di galaksi antah berantah ini dimaksudkan untuk membantu anak-anak yang beranjak remaja bersiap menghadapi dunia luas di depan mata."Mungkin kamu takut dan bingung. Inilah gagasan kecil tentang apa yang harus kamu perhatikan. Persahabatan, kejujuran, kepercayaan. Hidup di sisi terang, menghindari sisi gelap," lanjut Lucas.Menghadapi ribuan penggemar lebih tua, Lucas lalu mengenang satu kejadian ketika dia berada di Spanyol untuk syuting film kelima, Attack of the Clones (2002). Dia terharu melihat anak-anak penggemar Star Wars yang datang dan ingin menemuinya."Ada 10 ribu seperti ini dan mereka semua adalah anak-anak kecil. Mereka mengulurkan tangan lewat pagar, ingin menyentuh tanganku. Ketika kamu melihat semua anak-anak ini, melihat pandangan di wajah mereka, itu adalah segalanya," kenang Lucas.Selama ini banyak perdebatan soal umur minimal untuk menonton film Star Wars, mengacu pada adegan kekerasan. Lembaga sensor di AS memberikan label 'bimbingan orang tua'. Sementara LSF Indonesia memberi status "semua umur' tetapi memotong beberapa adegan yang dianggap tak sesuai.Star Wars terbilang waralaba yang sangat sukses. Selain dibuat menjadi tiga trilogi film, beberapa film sempalan, dan tayangan televisi, kisahnya juga dituangkan dalam novel, komik, drama radio, video game, taman bermain tematik, dan berbagai bentuk mainan serta aksesoris.Pada tahun 2012, Lucas pensiun dari film Star Wars. Rumah produksi Lucasfilm, beserta hak distribusi untuk kisah Star Wars berikutnya, dibeli oleh Walt Disney. Film seri kedelapan The Last Jedi dijadwalkan akan dirilis pada Desember 2017.Diskusi peringatan 40 tahun Star Wars masih berlangsung hingga 16 April dan dapat disimak secara langsung di kanal YouTube Walt Disney.(ELG)