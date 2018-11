Serial Breaking Bad Diadaptasi ke Layar Lebar

New York: Selain The Walking Dead, jaringan media AMC sedang menyiapkan satu serial lain untuk dikembangkan ke versi film cerita panjang. Breaking Bad, serial drama kriminal tentang guru kimia yang menjadi produsen narkoba, akan punya setidaknya satu film.



Kabar ini datang dari Variety dan The Hollywood Reporter, yang melaporkan bahwa satu film terbaru Breaking Bad sedang dikerjakan oleh produser dan penulis aslinya, Vince Gilligan. Sebelumnya, Vince juga membuat serial prekuel berjudul Better Call Saul.

Dalam proyek terbaru ini, Vince akan menulis naskah, menjadi produser eksekutif, dan bisa jadi sekaligus menyutradarai. Belum ada kabar resmi dari AMC atau rekan mereka Sony Pictures.Namun menurut sumber Variety dan THR, kisahnya akan mengikuti seorang pria yang diculik dan petualangan dia untuk bebas. Rencananya, produksi akan dimulai di New Mexico pada November 2018 ini.Serial Breaking Bad berjalan selama lima musim dengan total 62 episode pada 2009-2013. Sebanyak 110 piala penghargaan telah diraih dan 16 di antaranya dari Emmy, termasuk serial drama terbaik.Pada September lalu, dalam rangka perayaan satu dekade, Breaking Bad merilis paket album soundtrack dalam format piringan hitam. Paket ini dicetak terbatas sebanyak 5.000 unit.(ASA)