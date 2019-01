Disney Siapkan Film Adaptasi The Hunchback of Notre Dame Versi Live-Action

California: Walt Disney akan kembali membuat film adaptasi atas novel klasik The Hunchback of Notre Dame karya Victor Hugo terbitan 1831. Namun kali ini, film akan dibuat dalam versi live-action.



Sebelumnya, Disney pernah membuat adaptasi karya ini dalam bentuk film animasi musikal dengan sutradara Gary Trousdale dan Kirk Wise. Film ini, yang menjadi film animasi ke-34 rilisan Disney, meraup nilai pendapatan kotor USD325 juta dan menembus posisi kelima film AS terlaris di dunia pada 1996.

Menurut Variety, proyek adaptasi Hunchback of Notre Dame sedang dalam tahap pengembangan awal dengan penulis naskah David Henry Hwang, produser Josh Gad bersama perusahaan Mandeville Films, serta penata musik Alan Menken dan Stephen Schwartz.Film akan diadaptasi berdasarkan novel aslinya serta film animasi Disney versi 1996. Kisahnya mengikuti Quasimodo, seorang bungkuk penarik lonceng gereja Katedral Notre Dame, serta persahabatan dia dengan perempuan gipsi cantik bernama Esmeralda.Proyek ini mengikuti pola yang sedang ditempuh Disney beberapa tahun terakhir, yaitu membuat film adaptasi versi live-action atas film animasi populer yang pernah mereka buat. Kebanyakan film versi live-action ini sukses besar.Sebut misalnya Beauty and the Beast, The Jungle Book, dan Alice in Wonderland. Tahun ini, ada tiga film adaptasi terbaru yang akan dirilis, yaitu Dumbo, The Lion King, dan Aladdin.(ELG)