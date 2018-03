Godzilla vs Kong Mulai Syuting Tahun Ini

Jakarta: Rumah produksi Legendary Entertainment segera merilis film kolaborasi dua ikon yang fenomenal, Godzilla vs Kong yang disutradarai Ashley Whistley, sutradara yang juga menggarap film Blair Witch.



Perwakilah dari Omega Underground melaporkan bahwa syuting akan dimulai pada 1 Oktober di Atlanta, Georgia, dan diharapkan rampung pada Februari 2019. Setelah serangkaian penundaan, film tersebut direncanakan rilis pada 2020.

Sebelum Godzilla vs Kong tayang, terlebih dahulu akan dirilis Godzilla: King of the Monster. Sekuel dari film yang sudah tayang pada tahun 2014 tersebut akan menceritakan bagaimana Godzilla bertarung melawan Mothra, Rodan, and King Ghidorah.Selain kedua film tersebut, waralaba film Pacific Rim kabarnya juga tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan monster-monster dari (Legendary Entertainment. Steven S DeKnight, sutradara Pacific Rim: Uprising mengatakan sudah ada banyak diskusi mengenai adanya kemungkinan untuk mengembangkan hal tersebut."Aku pikir akan sangat fantastis jika dunia Pacific Rim akan bergabung dengan dunia monster dari Legendary (Legendary Entertainment), sepertinya itu adalah langkah yang alami. Dan bagian dari rencana keseluruhan besar setelah film ketiga yang telah kita bicarakan adalah hal itu bisa terjadi, itu selalu menjadi sebuah kemungkinan," ujar Steven seperti dilansir dari Digital Spy."Memang sejauh ini belum ada kepastian, melainkan hanya teori yang berkembang pada saat ini, tapi sebagai penggemar, aku akan senang melihat itu terjadi."Film Pacific Rim: Uprising sendiri akan mulai tayang di bioskop pada 23 Maret 2018.(DEV)