Film Dokumenter Terbaik Oscar 2018 Jatuh pada Icarus

Los Angeles: Film dokumenter Icarus berhasil membawa pulang piala Oscar 2018 kategori Best Documentary Feature.



Film arahan sutradara Bryan Fogel bersama Dan Cogan ini berhasil mengalahkan empat nomine lain yakni Abacus: Small Enough to Jail arahan sutradara Steve James, Mark Mitten dan Julie Goldman, Faces Places dari Agnès Varda, JR dan Rosalie Varda, Last Men in Aleppo karya Feras Fayyad, Kareem Abeed dan Søren Steen Jespersen, serta Strong Island dari Yance Ford dan Joslyn Barnes.

Film ini bercerita tentang bagaimana Fogel mengungkap rahasia formula doping dalam dunia olahraga, bekerjasama dengan peneliti asal Rusia.Icarus pertama kali ditayangkan dalam Sundance Film Festival pada 20 Januari 2017. Film ini juga dianugerahi penghargaan U.S. Documentary Special Jury Award (Orwell Award).Film berdurasi 121 menit ini dilepas resmi di Amerika Serikat pada 4 Agustus 2017 dan didistribusikan oleh Netflix.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipandu oleh Jimmy Kimmel yang ditayangkan secara live melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.Dalam gelaran bergengsi ini film The Shape of Water (2017) arahan sutradara Guillermo del Toro tercatat paling banyak masuk dalam daftar nomine.(ASA)