Kalahkan Dunkirk, The Shape of Water Raih Desain Produksi Terbaik Oscar 2018

Los Angeles: Nomine terbanyak dalam Academy Award ke-90 tahun ini akhirnya membawa pulang piala Oscar. Tim desain produksi untuk film The Shape of Water berhasil memboyong piala Oscar 2018 kategori Best Production Design.



Best Production Design merupakan nama baru dari kategori Best Art Design. Nama ini berganti sejak 2012 dalam Academy Awards ke-85.

Tim yang tergabung dalam desain produksi untuk The Shape of Water adalah Paul Denham Austerberry yang berkolaborasi bersama tim dekorasi Shane Vieau dan Jeff Mevin.Capaian ini berhasil mengalahkan nomine lain dari film Beauty and the Beast, Blade Runner 2049, Darkest Hour serta Dunkirk.Academy Award yang ke-90 tahun ini dipandu oleh Jimmy Kimmel yang ditayangkan secara live melalui saluran televisi ABC Network. Ajang perhelatan untuk insan di dunia perfilman kali ini digelar di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles, California, Amerika Serikat pada 4 Maret 2018.Dalam gelaran bergengsi ini film The Shape of Water arahan sutradara Guillermo del Toro tercatat paling banyak masuk dalam daftar nomine.(ASA)