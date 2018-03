Sutradara Paddington akan Garap Live-Action Film Pinokio

Los Angeles: Walt Disney Studios telah menemukan sutradara untuk proyek film adaptasi Pinokio versi live-action. Pinokio adalah tokoh dongeng klasik Disney yang merupakan boneka kayu hidup ciptaan Paman Gepetto.



Dilansir dari The Hollywood Reporter, Disney telah merekrut Paul King sebagai sutradara. Sebelumnya Paul telah sukses menulis dan menyutradarai dua seri Paddington, film komedi semi animasi CGI tentang beruang yang bisa bicara bahasa manusia.

Lewat kiprah di Paddington, Paul telah meyakinkan para eksekutif di Disney untuk menghidupkan tokoh Pinokio ke dalam film. Paul juga baru saja dikontrak Warner Bros untuk menyutradarai film tentang Willy Wonka, karakter dari buku anak-anak Charlie and the Chocolate Factory.Pinocchio (1940) adalah film animasi kedua buatan Disney setelah Snow White and the Seven Dwarves. Kisahnya diangkat dari dongeng Italia tulisan Carlo Collodi, tentang boneka kayu buatan tukang kayu lanjut usia, yang dihidupkan oleh peri. Tokoh Jiminy Cricket menjadi bagian dari kesadaran Pinokio yang menuntun dia ke arah yang benar.Sebelumnya, sudah ada sejumlah film Pinokio versi live-action, tetapi tak satu pun dibuat oleh Disney. Salah satunya adalah film rilis 1996 produksi New Line Cinema.Untuk versi terbaru, naskah ditulis ulang oleh Jack Thorne (Wonder) dengan produser Chris Weitz dan Andrew Miano. Sebelumnya naskah telah ditulis oleh Weitz bersama Peter Hedges dan Sam Mendes nyaris menjadi sutradara.Rencananya, tahap produksi akan dimulai pada akhir Agustus atau awal September 2018.(DEV)