Brad Pitt Bergabung ke Film Terbaru Quentin Tarantinto

Los Angeles: Sutradara Quentin Tarantino telah menunjuk Brad Pitt untuk bergabung dengan Leonardo DiCaprio sebagai aktor utama dalam proyek film terbarunya. Tarantino juga telah memilih judul untuk film kesembilan ini, yaitu Once Upon A Time in Hollywood.



Dilansir dari Deadline, kisahnya mengambil latar Los Angeles 1969, saat Hollywood sedang dalam puncak tren fashion hippie. Leo akan memerankan mantan bintang serial western bernama Rick Dalton dan Brad akan memerankan pemain stunt Rick bernama Cliff Booth.

Mereka berjuang dalam dunia industri yang sulit mereka kenali lagi. Namun Rick juga punya tetangga yang sangat terkenal, yaitu Sharon Tate, yang akan diperankan Margot Robbie. Kisah mengenai Sharon diangkat dari kasus nyata yang terjadi pada 1969. Pada tahun itu, ada pembunuhan keji terhadap Sharon oleh sekte gelap pimpinan Charles Manson."Aku telah mengerjakan naskah ini selama lima tahun dan juga telah tinggal di Los Angeles hampir seumur hidupku, termasuk pada 1969 saat aku berusia tujuh. Aku senang sekali bisa menceritakan sebuah kisah yang tak lagi ada tentang LA dan Hollywood. Aku tak bisa lebih bahagia lagi dengan kerja sama dinamis antara DiCaprio dan Pitt sebagai Rick dan Cliff," kata Tarantino, dikutip dari Deadline.Sebelumnya Tarantino telah bekerja dengan DiCaprio dan Brad satu kali. Dia mengarahkan DiCaprio dalam drama western Django Unchained (2012) yang diunggulkan dalam Golden Globe Award. Bersama Brad, dia membuat drama perang Inglourious Basterds (2009).Sony Pictures merencanakan film ini dirilis internasional pada 9 Agustus 2019. Sony membeli proyek film ini setelah Tarantino menarik paksa dari The Weinstein Company, yang saat itu menghadapi masalah terkait kasus pelecehan seksual Harvey Weinstein.(ASA)