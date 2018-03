Dapat Keringanan Pajak, Film Dora akan Syuting di Australia

Queensland: Film Dora The Explorer versi live-action dari Paramount Pictures akhirnya melanjutkan rencana syuting di Australia setelah sempat terhalang persoalan pajak. Proyek ini didukung oleh pihak otoritas negara bagian Queensland dengan suntikan dana untuk pembayaran pajak.



Menurut laporan Deadline, proyek film Dora hendak melakukan pengambilan gambar di Queensland karena kawasan ini punya lanskap beragam sebagai latar adegan, mulai dari hutan hingga kota. Pihak Paramount mengajukan kenaikan keringanan pajak kepada pemerintah Australia, dari standar 16,5 persen menjadi 30 persen.

Menteri Keuangan Scott Morrison menolak permintaan tersebut. Otoritas Queensland akhirnya sepakat untuk menutupi sisanya demi mempertahankan proyek Dora tetap berada di sana. Besaran dana yang diberikan sekitar USD8 juta atau sekitar Rp110 miliar."Kami tak bisa lebih bergembira lagi membawa Dora ke Queensland dan mengantarkan Queensland ke film kami. Di Queensland, kami mampu mendapat kru luar biasa, panggung, dan beragam topografi hutan serta latar kota sekaligus dalam satu tempat," kata Lee Rosenthal, bos untuk urusan produksi fisik di Paramount."Selama tiga tahun terakhir, pemerintah saya telah memberikan USD30 juta untuk menarik sineas ke Queensland lewat Production Attraction Fund. Program ini telah menaikkan tingkat belanja lebih dari USD350 juta di negara bagian kami. Kami akan terus mendorong pekerjaan sektor perfilman bagi kru dan kreatif lokal kami, dan juga proyek produksi yang mampu memberi suntikan dana jutaan dolar bagi ekonomi kami, serta membawa talenta kreatif dan lokasi Queensland kami yang memukai ke layar-layar seluruh dunia," kata Perdana Menteri Queensland Annastacia Palaszczuk.Syuting Dora The Explorer akan dilakukan di Gold Coast dan dimulai pada akhir tahun 2018. James Bobin (Alice Through the Looking Glass) menjadi sutradara dengan penulis naskah Nicholas Stoller (Storks). Produksi akan dilakukan studio milik Michael Bay, Platinum Dunes dengan produser Andrew Form dan Brad Fuller.Kisahnya mengikuti Dora usia remaja yang bertualang dengan sepupunya, Diego. Film ini dijadwalkan rilis bioskop pada Agustus 2019.(DEV)