The Lord of the Rings Dikembangkan ke Versi Serial

California: Kisah The Lord of the Rings dari novel trilogi karya JRR Tolkien akan punya karya adaptasi baru, yaitu serial televisi yang kini sedang disiapkan oleh Amazon Studios. Proyek ini akan menjadi serial adaptasi berbahasa Inggris pertama dari novel terkait, yang mana sudah berusia 64 tahun sejak terbit perdana.



Menurut laporan Variety, rencana ini diumumkan oleh bos Amazon Studios Jennifer Salke dalam tur pers di Beverly Hills pada Minggu, 29 Juli 2018. Pihak Amazon telah meneken kerja sama dengan tim penulis JD Payne dan Patrick McKay.

Payne dan Patrick berkolaborasi sebagai penulis sejak dua dekade silam. Mereka pernah terlibat sebagai penulis dalam proyek Star Trek 4 produksi JJ Abrams. Menurut Deadline, kedua penulis ini mendapat rekomendasi dari JJ Abrams untuk proyek serial LOTR.Mereka akan mengembangkan alur kisah baru berdasarkan novel pertama, The Fellowship of the Ring."Semesta kaya yang diciptakan JRR Tolkien berisi keagungan dan hati, kebijaksanaan dan kompleksitas," kata Payne dan McKay, seperti dikutip Variety."Kami benar-benar senang bisa bekerja sama dengan Amazon, membawa dunia itu hidup kembali. Kami merasa seperti Frodo, keluar dari Shire, dengan tanggung jawab besar yang kami emban. Ini adalah awal perjalanan sekali seumur hidup," lanjut mereka.The Lord of the Rings adalah salah satu seri novel legendaris dan punya rekor penjualan tinggi sepanjang sejarah. Novel episode pertama terbit pertama kali pada Juli 1954, disusul novel kedua pada November 1954 dan novel ketiga pada Oktober 1955.Pada akhir 1990-an, sutradara Peter Jackson mengadaptasi ketiga novel ke film trilogi yang dibintangi Frodo Baggins. Ketiga film ini, yang dirilis pada 2001-2003, masuk ke jajaran 60 film barat terlaris di dunia sepanjang masa.(DEV)