Mission Impossible Fallout Puncaki Box Office Akhir Pekan

California: Pada akhir pekan pembuka, film Mission: Impossible - Fallout dari Paramount Pictures memimpin capaian box office film-film Hollywood di seluruh dunia. Selama tiga hingga lima hari pertama film laga spionase ini meraup pemasukan kotor USD153,5 juta atau sekitar Rp2,21 triliun menurut kurs Rp14.400.



Menurut data comScore dan Box Office Mojo, angka tersebut berasal dari pemasukan domestik AS-Kanada sebesar USD61,5 juta dan dari mancanegara, termasuk Indonesia, sebesar USD92 juta. Film ini dirilis di Indonesia dan sejumlah negara pada 25 Juli. AS menyusul pada 27 Juli.

Jika dibandingkan lima film Mission: Impossible sebelumnya, pemasukan kotor akhir pekan pertama untuk M:I 6 adalah yang terbanyak dalam lingkup domestik. Salah satu faktornya adalah jumlah layar yang memang lebih banyak, yaitu 4.386 layar.M:I II (2000) berada di posisi kedua dengan capaian USD57,8 juta dan M:I 5 (2015) berada di posisi ketiga dengan USD55,5 juta. Saat hari pembukaan, kedua film ini dirilis di 3.600 hingga 4.000 layar domestik.Mamma Mia! Here We Go Again (Universal) dan Hotel Transylvania 3: Summer Vacation harus siap-siap turun layar lebih cepat. Pada akhir pekan terakhir, tingkat pemasukan kotor untuk kedua film ini berkurang setengah.Mamma Mia meraup USD41,6 juta dari box office dunia. Total pemasukan kotornya adalah USD167,2 juta atau Rp2,4 triliun selama 10-12 hari tayang.Tidak beda jauh, Hotel Transylvania 3 meraup USD43,3 juta dari box office dunia. Total pemasukan kotornya USD284,2 juta atau sekitar Rp4 triliun selama 17-19 hari tayang.(DEV)