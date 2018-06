Deadpool 2 Bersaing Ketat dengan Solo di Box Office

Jakarta: Film Deadpool 2 dari 20th Century Fox baru saja melewati akhir pekan ketiga tayang di bioskop seluruh dunia. Namun, pemasukan kotor atau bruto dari penjualan tiket masih bisa bersaing tipis dengan Solo: A Star Wars Story dari Walt Disney yang dirilis selisih sepekan.



Menurut data comScore dan Box Office Mojo, Deadpool 2 menambah USD64,9 juta atau Rp900 miliar pada akhir pekan terakhir dari 80 teritori, sedangkan Solo, dalam kurun waktu sama dari 55 teritori, menambah USD59 juta atau Rp826,8 miliar.

Dengan penambahan itu, total bruto Deadpool 2 selama 17-20 hari adalah USD598,65 juta atau Rp8,3 triliun dari seluruh dunia. Capaian komersial ini menempatkan Deadpool 2 ke jajaran 150 film barat terlaris sepanjang masa.Total bruto Solo selama 10-12 hari adalah USD264,1 juta atau Rp3,66 triliun dari seluruh dunia. Capaian ini akhirnya membuat Solo mampu melewati bruto yang didapat The Force Awakens dan The Last Jedi hanya dalam tiga hari pertama di pasar domestik AS-Kanada.Avengers: Infinity War dari Walt Disney masih menambah pundi pemasukan pada akhir pekan keenam tayang, kurang lebih setengah dari perolehan Deadpool 2 atau Solo.Total bruto Infinity War selama 38-40 hari tayang di 55 teritori adalah USD1,96 miliar atau Rp27,25 triliun. Dibanding dengan 18 film lain dalam seri Marvel Cinematic Universe, film ini menempati posisi terlaris pertama di dunia. Jika dipersempit ke domestik AS-Kanada, film ini berada di posisi kedua setelah Black Panther.(DEV)