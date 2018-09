Lady Gaga Rilis Cuplikan Lagu untuk Film A Star Is Born

California: Film A Star Is Born tidak sekadar menampilkan Lady Gaga berakting sebagai pemain utama, tetapi juga tetap sebagai penyanyi dengan sejumlah lagu baru. Setelah Shallow awal, kini Stefani Joanne alias Lady Gaga mengenalkan lagu soundtrack asli kedua untuk film ini.



Lewat media sosial, Stefani mengunggah trailer semenit yang memuat sepotong lagu ballad berjudul Is That Alright? dengan iringan piano. Liriknya bicara soal seseorang yang sedang jatuh cinta dan berharap kekasihnya bersama hingga akhir hayat.

Is That Alright? dan Shallow akan menjadi bagian dari album soundtrack A Star Is Born yang dijadwalkan rilis pada 5 Oktober 2018. Menurut Interscope Records, album ini akan memuat 19 lagu dan 15 nomor dialog dari film.

Sebagian adalah lagu lama yang dinyanyikan ulang baik oleh Stefani maupun Bradley Cooper, seperti La Vie en Rose, Maybe It's Time, dan Diggin' My Grave. Banyak lagu baru yang ikut diciptakan Stefani. Selain dua lagu yang sudah disebut di atas, ada Alibi, Music to My Eyes, serta Look What I Found.

A Star is Born adalah daur ulang ketiga atas film berjudul sama rilisan 1937. Film ini menjadi debut penyutradraan Bradlye Cooper, yang sekaligus berperan sebagai aktor utama, ikut menulis naskah, serta menjadi salah satu produser.

Drama percintaan musikal ini ditayangkan perdana dalam Venice International Film Festival pada akhir Agustus lalu dan mendapat banyak komentar positif. Warner Bros menjadwalkan film akan dirilis di bioskop pada 5 Oktober.

(ASA)