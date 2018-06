Sejumlah Proyek Film Terbaru Star Wars Ditunda

California: Sejumlah proyek film terbaru Star Wars dikabarkan mengalami penundaan untuk sementara. Salah satunya adalah proyek film sempalan untuk tokoh Obi-Wan Kenobi.



Menurut laporan Collider, kabar penundaan ini datang dari sejumlah sumber yang dekat dengan proyek. Proyek yang tetap berjalan dan menjadi prioritas adalah Star Wars Episode IX garapan sutradara JJ Abrams dan trilogi terbaru garapan Rian Johnson.

Sejumlah proyek yang ditunda adalah film-film sempalan seperti Solo: A Star Wars Story yang dirilis Mei lalu. Kabarnya, proyek film Obi-Wan telah berjalan aktif, tetapi kini orang-orang yang mengerjakan sudah tidak terlibat. Selain Obi-Wan, proyek serupa yang sempat terdengar adalah film soal Boba Fett.Sementara itu, tim distribusi Disney sedang mempelajari faktor penyebab film Solo tidak mencapai ekspektasi komersial mereka ketika dirilis internasional pada Mei lalu. Keputusan penundaan bisa jadi terkait dengan jebloknya film Solo tersebut.Pada akhir pekan pertama, Solo hanya menembus pemasukan kotor USD84 juta selama tiga hari dari lingkup domestik AS-Kanada. Jumlah ini jauh lebih sedikit dibanding tiga film Star Wars lain rilisan Disney, yaitu Rogue One, The Force Awakens, dan The Last Jedi.Menurut laporan The Hollywood Reporter, kepala distribusi Disney Dave Hollis menduga salah satu penyebabnya adalah jeda rilis yang terlalu dekat antara Solo dengan dua film besar lain, yaitu Avengers: Infinity War dan Deadpool 2."Kami punya banyak pekerjaan untuk mencoba memahami ini. Kami sedang mengurus ini dan akan menghabiskan banyak waktu mencari tahu kenapa hal ini bisa terjadi seperti yang juga terjadi di berbagai pasar. Kami punya satu setengah tahun sebelum Episode IX keluar," ungkap Dave.(ELG)