Henry Cavill akan Bintangi Serial Drama Epik untuk Netflix

Jakarta: Setelah tampil sebagai Superman dalam film-film DC dan kejar-kejaran dengan Tom Cruise dalam Mission: Impossible - Fallout, Henry Cavill bersiap untuk proyek serial epos terbaru dari Netflix yang berjudul The Witcher. Ini akan menjadi serial pertama Cavill dalam 10 tahun terakhir.



The Witcher diangkat dari serial novel fantasi Polandia karya Andrzej Sapkowski, yang sebelumnya telah diadaptasi ke sejumlah media, termasuk film dan serial lokal Polandia. Novel berjumlah delapan episode yang terbit sejak 1993 hingga 2013.



Menurut laporan The Hollywood Reporter, Cavill akan memerankan tokoh bernama Geralt dari Rivia, seorang pemburu monster yang berjuang menemukan jatidiri. Di sisi lain, dia sering bertemu orang-orang yang bertindak jauh lebih buas daripada binatang. Takdir membuat Geralt bertemu dengan penyihir kuat dan seorang putri muda dengan rahasia berbahaya. Mereka berjuang bersama di suatu benua yang semakin bergejolak.



Serial akan berjumlah delapan episode. Lauren Schmidt Hissrich, yang sebelumnya mengerjakan The Defenders dan Daredevil, akan menjadi produser eksekutif dan mengontrol aspek kreatif serial ini. Alik Sakharov, yang turut memproduksi House of Cards dan Game of Thrones, juga akan menjadi produser eksekutif dan menyutradarai empat episode pertama.



Cavill mengaku sebagai penggemar berat serial novel The Witcher. Kegemaran ini menjadi salah satu faktor yang membuat dia dipilih sebagai pemeran utama. Cavill pernah bermain sedikitnya dalam tiga judul serial. Serial terakhir adalah The Tudors (2007-2010) sebagai aktor pendukung. Dalam dua serial sebelumnya, Cavill baru mendapat peran kecil.



Selama dua dekade karier sebagai aktor, Cavill memang lebih sering terlibat dalam film layar lebar. Sebelum dikenal sebagai pemeran Superman, Cavill telah bermain di 11 film panjang, termasuk Tristan & Isolde (2006), Stardust (2007), Blood Creek (2009), dan Immortals (2011).

(ELG)