will.i.am Rambah Dunia Belakang Layar Film dan Televisi

Jakarta: Musisi William James Adams Jr. siap merambah industri film untuk menambah dafar panjang rekam jejak di industri hiburan. William atau will.i.am telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Mark Gordon, pemimpin Entertainment One untuk beberapa proyek film layar lebar dan film televisi.



"Will.i.am memiliki rekam jejak yang luas dalam membuat konten hiburan yang menggerakkan massa dan membentuk momen budaya," ungkap Chief Strategy Officer Entertainment One Peter Micelli.



"Kami telah lama mengagumi hasil kerjanya dan tidak sabar berkolaborasi dalam proyek konten istimewa," paparnya.



Proyek pertama will.i.am yaitu proyek tayangan televisi yang disadur dari novel Masters of the Sun - The Zombie Chronicles, diterbitkan perdana oleh Marvel Comics dengan will.i.am dan Black Eyed Peas.



Masters of the Sun berkisah tentang campur aduk budaya beberapa kelompok di Los Angeles seperti b-boy-ism dan Egyptology yang bercerita soal grup hip hop dari timur Los Angeles. Mereka harus bertempur dengan sosok alien yang menjadikan para distributor narkoba dan anggota gangster menjadi zombie.



Melalui proyek ini, personel Black Eyed Peas tersebut dapat terus menghibur lewat karya-karyanya.



"Ini seperti mimpi yang menjadi nyata berkolaborasi dengan eOne (Entertainment One), bersama dengan rekan kerja yang dapat membantuku mencari ide dari buah pemikiran, buku dan seterusnya untuk meledak dan menghibur di beberapa layar. Ini juga merupakan sebuah kehormatan sejati memiliki kesempatan bekerja dengan Mark Gordon, salah satu produser yang paling produktif dan dihormati di Hollywood dan lainnya," kata will.i.am.



Dalam industri musik, rekam jejak will.i.am terbilang cemerlang. Tercatat dia memenangkan tujuh piala Grammy selama 20 tahun lebih berkarier di dunia musik. Dia pernah berkontribusi untuk film Wolverine, Rio dan Madagascar.



Will.i.am juga pernah didapuk sebagai juri untuk The Voice edisi U.K. pada 2012.

