Pakai Kostum The Wasp, Evangeline Lilly Kesulitan Menyantap Makanan

California: Evangeline Lilly, aktris pemeran superhero The Wasp (tawon) di film Ant-Man and the Wasp, menyebut bahwa kostumnya saat syuting membuat dirinya kesulitan saat hendak makan. Padahal dia hobi menyantap makanan.



Seperti dilaporkan AceShowbiz, Lilly sebenarnya kagum dengan kostum tersebut dan menganggap kostum The Wasp sebagai yang paling keren dalam jagad fiksi Marvel. Namun dia baru sadar saat syuting, bahwa kostum itu punya bagian korset yang tidak nyaman.



"Aku suka makan, aku tukang makan. Aku makan sepanjang hari dan sangat banyak. Aku memakai korset dalam kostum itu dan sekarang aku tahu mengapa wanita enggak pakai itu ketika sedang makan," kata Lilly.





"Sangat enggak nyaman makan dengan korset terpakai. Kau harus mengambil porsi sangat kecil, camilan kecil yang lembut sepanjang waktu, yang mana enggak banget," lanjutnya.



Kendati begitu, Lilly mengaku bahwa kostum The Wasp telah berhasil membuat dirinya merasa seksi. Kostum ini dibuat selama beberapa bulan dan tidak sekali jadi. Pada versi awal, potongan kostum tidak pas dengan badannya.



Lilly adalah aktris Kanada kelahiran 3 Agustus 1979. Dia telah bemain serial televisi dan film sejak awal 2000-an. Beberapa filmnya antara lain The Hurt Locker, Real Steel, dan The Hobbit: The Desolation of Smaug. Dia juga menjadi pemeran utama serial Lost.



Ant-Man and the Wasp adalah film keduanya sebagai Hope van Dyne dalam waralaba Marvel Cinematic Universe. Dia kembali beradu akting dengan Paul Rudd, yang berperan sebagai Ant-Man. Ant-Man and the Wasp akan dirilis di bioskop pada awal Juli 2018.





