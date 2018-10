Abimana Aryasatya Perankan Gundala Putra Petir

Jakarta: Proyek film adaptasi komik Gundala telah mengungkap siapa aktor utama pemeran Sancaka alias Gundala "Putra Petir". Dia adalah Abimana Aryasatya, aktor yang terakhir kali muncul sebagai petarung di film laga The Night Comes For Us garapan Timo Tjahjanto.



Kabar ini diumumkan dalam ajang Indonesia Comic Con di Jakarta Convention Center pada Minggu kemarin, 28 Oktober 2018. Abimana dikenalkan bersama dengan Tara Basro, Bront Palarae, Rio Dewanto, dan Muzaki. Keempat pemain terakhir ini berturut-turut memerankan Wulan alias Merpati, Pengkor, ayah Sancaka, serta Sancaka kecil.



Menurut Joko, Abimana adalah aktor yang mampu menjadi karakter Sancaka.



"Ketika menulis naskah dan ceritanya, aku memang sudah memikirkan Abimana. Tokoh Sancaka itu, dia bukan jagoan yang bisa segalanya, tetapi dia juga sangat rapuh," kata Joko.



Namun ketika tawaran peran itu datang, Abi sempat menolak. Menurut Abi, dia bukannya tidak percaya dengan naskah dan penyutradaraan Joko, melainkan sedang sibuk dengan proyek lain.



Joko tak menyerah. Dia meminta tolong sejumlah orang untuk ikut membujuk, termasuk Inong Ayu, istri Abi. Joko mengirim lagi naskah Gundala setelah Abi selesai dengan proyek filmnya. Kali ini, Abi langsung menerima.



"Entah kebetulan atau enggak, hari terakhir saya kerja, saya dikirimi naskah draf ketiga. Joko bilang, 'Silakan baca'. 'Sudah, enggak usah baca, gue ikut. Ayo kita lakukan, tapi lo harus percaya gue, gue percaya lo,'" ujar Abi.



Teaser perdana Gundala juga baru saja dirilis. Dalam video 23 detik ini, Sancaka diperkenalkan. Dari petunjuk visual yang tampak, dia adalah anak seorang pekerja pabrik yang percaya bahwa manusia harus menjunjung nilai keadilan. Ketika besar, dia bekerja sebagai sekuriti sebuah gedung percetakan.



Ini menarik karena dalam komik asli karya mendiang Hasmi, kisah masa lalu Sancaka/Gundala hanya diceritakan minim. Menurut Joko, dia memang hendak menceritakan asal-usul Sancaka sebelum menjadi Gundala. Cerita dikembangkan dari catatan pribadi Hasmi yang tidak dipublikasikan.



Joko menyebut bahwa Gundala adalah naskah tersulit yang pernah dia garap. Bagi Abimana sendiri, Sancaka memang memiliki karakter kompleks sehingga peran ini menjadi satu tantangan baru. Untuk urusan bentuk tubuh dan adegan laga, dia menjalani latihan fisik selama lima bulan.







Menurut komiknya, Gundala adalah jagoan dengan kemampuan super melepas energi petir dari tubuhnya. Dia juga bisa berlari cepat. Ini akan menjadi jagoan pertama dari semesta cerita BumiLangit yang muncul dalam film versi terbaru.



Dalam suatu wawancara, mendiang Hasmi pernah bercerita bahwa karakter Gundala diilhami dari legenda Ki Ageng Selo Sang Penangkap Petir dari Jawa. Kostumnya terinspirasi oleh karakter The Flash dari komik Marvel.



Uniknya, sebelumnya Abimana ikut bermain dalam film anak-anak Petualangan Menangkap Petir garapan Kuntz Agus. Dalam film ini, legenda Ki Ageng Selo muncul sebagai elemen cerita yang menggerakkan anak-anak untuk membuat film pendek.



Proyek film baru Gundala telah memulai proses syuting sejak September lalu. Syuting diharapkan selesai pada hari ke-55 pada awal November mendatang. Film ini diproduksi Screenplay Films dan BumiLangit Studio bersama Legacy Pictures.



Rencananya, Gundala akan dirilis di bioskop pada pertengahan 2019.



