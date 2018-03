Rano Karno Sempat Ragu Angkat Si Doel ke Layar Lebar

Jakarta: Serial televisi rilisan tahun 90-an, Si Doel Anak Sekolahan diangkat ke layar lebar. Si Doel the Movie melanjutkan kisah cinta segitiga Doel (Rano Karno), Sarah (Cornelia Agatha) dan Zaenab (Maudy Koesnaedy).



Gagasan film ini awalnya muncul ketika Rano membuat sebuah pertemuan makan malam dengan beberapa pemain Si Doel Anak Sekolahan dua tahun lalu.

"Setelah saya meninggalkan dunia film 10 tahun, setelah selesai di dunia demokrasi, kebetulan ketemu Maudy dan Sarah. Dua tahun lalu saya ketemu mereka. Saya undang makan, kami ngobrol, (saya tanya) mungkin enggak kalau misalnya Si Doel saya buat lagi?" cerita Rano saat jumpa media sekaligus syukuran lokasi syuting Si Doel The Movie di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Maret 2018."Saya jujur surprise, enggak ketemu Lia, ketemu Maudy. Saya masih ragu. Saya tahu kesibukan mereka, tapi jawaban mereka 'mungkin'. Wah, itu membuat saya surprise. Sejak itu saya menulis (skenario)," lanjut Rano.Selain menjawab kerinduan penonton akan cerita Si Doel, hal ini sekaligus melanjutkan kisah ketika Sarah pergi meninggalkan Doel selama 14 tahun tanpa kabar. Setelah kepergian Sarah, Doel kemudian berumahtangga dengan Zaenab.Suatu hari, Sarah meminta Hans membawa Doel ke Belanda. Sarah ingin mempertemukan Doel dengan anaknya yang diberi nama Dul.Ketika Doel dipertemukan dengan Dul, ada kerinduan berat yang terpecahkan. Sehingga Dul meminta Doel untuk tetap tinggal. Sementara Sarah meminta Doel untuk diceraikan secara hukum.Doel dihadapkan pada dua pilihan berat. Ia tak rela melepaskan kepergian Sarah dan Dul yang sudah lama dicari. Namun, di sisi lain Doel tak bisa melepas tanggung jawab status sebagai suami Zaenab, yang resah menanti kepulangan Doel.Syuting perdana Si Doel The Movie akan dimulai pada 12 Maret 2018. Lokasi syuting akan mengambil empat hari di Indonesia, sementara sisanya, dengan estimasi 70 persen akan melakukan syuting di Belanda. Rencananya, jika memungkinkan film siap ditayangkan tahun ini.Aktor yang berperan dalam film ini masih mendapuk pemeran lama seperti Rano Karno (Doel), Maudy Koesnaedy (Zaenab), Cornelia Agatha (Sarah), Suti Karno (Mpok Atun), Mandra (Mandra), Aminah Cendrakasih (Mak Nyak) dan Ko Ahong.Dua pemain tambahan yakni Ahmad Zulchoir sebagai anak Mpok Atun dan Fahreza sebagai Dul, anak Si Doel.Si Doel The Movie merupakan produksi dari Karnos Film bekerjasama dengan Falcon Pictures. Si Doel The Movie masih akan disutradarai oleh Rano Karno yang juga berperan sebagai aktor utama.(ELG)