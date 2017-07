Ghaitsa Kenang Isi Suara Rapunzel di Serial Tangled versi Indonesia

Metrotvnews.com, Jakarta: Ghaitsa Kenang terpilih menjadi pengisi suara Rapunzel untuk dialog versi bahasa Indonesia. Ghaitsa juga menyanyikan soundtrack asli serial Tangled versi Indonesia yang berjudul Kekuatan Rambutku (Wind in My Hair).



Perempuan kelahiran 1995 ini merupakan penyanyi finalis ajang kompetisi Rising Star Indonesia 2014.

Rapunzel, salah satu putri dongeng Disney berambut panjang, kembali muncul dengan kisah baru di serial televisi Tangled: The Series. Kisahnya mengambil latar waktu di jeda dua film sebelumnya, yaitu Tangled (2010) dan film pendek Tangled Ever After (2012).Serial musim pertama terdiri dari 12 episode dan satu film pembuka. Sebagian sudah disiarkan di Disney Channel Asia pada Mei lalu. Sementara versi bahasa Indonesia baru akan ditayangkan di salah satu tv nasional mulai Minggu 30 Juli 2017 pukul 07:00 WIB.Menurut keterangan pers dari pihak Disney, serial akan dibuka dengan film Tangled Before Ever After berdurasi satu jam. Episode pertama dan seterusnya menyusul pada pekan-pekan berikutnya dengan durasi masing-masing setengah jam.Serial Tangled bercerita tentang petualangan Rapunzel dalam upaya pembuktian diri kepada orang tua dan warga kerajaan Corona, bahwa dia layak menjadi putri Corona. Dalam perjalanan, semangat dan keingintahuan yang tinggi membuat Rapunzel sadar bahwa dia harus belajar banyak hal.Hubungan Rapunzel dengan sahabat dan keluarga menjadi inti kisah. Sejumlah karakter dari film sebelumnya kembali muncul. Ada Eugene Firzherbert, Pascal si bunglon, Maximus si kuda, dan Snuggly Duckling Pub Thugs. Ada pula tokoh baru bernama Cassandra, gadis kuat yang akan menjadi orang kepercayaan Rapunzel.(ELG)