Film Hellboy akan Dibuat Ulang

Metrotvnews.com, Jakarta: Rumah produksi Millenium Films akan membuat ulang film Hellboy. Mereka kini sedang bernegosiasi dengan Lawrence 'Larry' Gordon dan Lloyd Levin, produser dua film Hellboy sebelumnya.



Seperti diberitakan The Hollywood Reporter, susunan kru dan pemain dipastikan akan berbeda. Guillermo del Toro, penulis naskah dan sutradara Hellboy (2004) dan Hellboy II: The Golden Army (2008), tidak akan terlibat. Kandidat utama sutradara adalah Neil Marshall. Sebelumnya Marshall terlibat sebagai sutradara beberapa episode serial TV, seperti Game of Thrones dan Westworld.

Skenario film digarap oleh Andrew Cosby, Christopher Golden, serta kreator asli Hellboy Mike Mignola. Sementara ini proyek film diberi judul Hellboy: Rise of the Blood Queen.Ron Perlman, pemeran Hellboy dalam dua film pertama, juga tidak akan terlibat. Aktor David Harbour (Stranger Things) menjadi kandidat utama untuk memerankan tokoh iblis berkulit merah tersebut.Hellboy, atau Anung Un Rama, adalah tokoh pahlawan super berwujud iblis setengah manusia ciptaan komikus Mike Mignola tahun 1993. Diceritakan, sosok bayi iblis dipanggil dari neraka ke Bumi oleh suatu kelompok ilmu gaib pada tahun 1944. Seorang profesor dari lembaga penelitian paranormal menemukannya dan kemudian membesarkannya seperti anak manusia. Dia dididik untuk bekerja di lembaga tersebut.Komik Hellboy telah diterbitkan dalam puluhan episode sejak 1994 hingga sekarang oleh penerbit Dark Horse Comics. Dark Horse juga mempunyai divisi perusahaan DH Entertainment yang menjadi salah satu rumah produksi film-film adaptasi Hellboy.(ELG)