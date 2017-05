Ada Ratusan Pot Bunga Besar di Festival Film Cannes, Ini Fungsinya

Film Jelang Pembukaan, Festival Film Cannes Perketat Keamanan Rabu, 11 May 2016 13:03 Festival Film Cannes akan dibuka pada 11 Mei 2016 waktu setempat. Jelang pembukaan, pengamanan mulai diperketat.



Film Setelah Berlinale, Wregas Bhanuteja Hendak Tembus Festival Film Cannes Rabu, 27 Apr 2016 09:52 film karya sineas muda Wregas Bhanuteja, Prenjak/In The Year of Monkey, masuk proses seleksi kategori film pendek program La Semai…

Film Kisah Garin Nugroho Menyertakan Filmnya di Festival Film Cannes Rabu, 27 Apr 2016 09:23 Sutradara Garin Nugroho pernah mengikutsertakan filmnya di Festival Film Cannes.

Seperti apa kisahnya?



Film Ini Dia Pemenang Festival Film Cannes 2015 Senin, 25 May 2015 11:45 Pekan Festival Film Cannes 2015 sudah berakhir. Sejumlah judul film dan nama sineas keluar sebagai pemenang dalam ajang yang dihel…

Film 10 Momen Terbaik Festival Film Cannes 2015 Kamis, 21 May 2015 22:27 Festival Film Cannes belum lagi usai, namun telah ramai tudingan mengenai seksisme, anti lesbian dan larangan selfie yang dialamat…

Selebritas Emily Blunt Kritisi Aturan Memakai High Heels di Festival Film Cannes Kamis, 21 May 2015 11:06 Emily Blunt protes dengan aturan panitia Festival Film Cannes hanya yang melarang wanita masuk tanpa memakai sepatu hak tinggi.

Film Film Filosofi Kopi Masuk Festival Film Cannes 2015 Senin, 11 May 2015 18:26 Film Filosofi Kopi dipilih karena kualitasnya dan dinilai membawa pesan kepada masyarakat dunia betapa secangkir kopi harus dipers…

Film Film Pendek Indonesia Masuk Festival Film Cannes 2015 Kamis, 23 Apr 2015 17:17 "The Fox Exploits The Tiger's Might" arahan sutradara Lucky Kuswandi terpilih untuk bertarung dengan sembilan film p…

Film Coen Bersaudara Jadi Ketua Juri di Festival Film Cannes 2015 Selasa, 20 Jan 2015 22:41 Pemilihan Joel dan Ethan bukanlah tanpa alasan. Seperti diketahui, dua bersaudara ini merupakan sutradara handal yang telah memena…

Metro News Festival Film Cannes Prancis 2014 Sabtu, 24 May 2014 13:54 Metrotvnews.com, Cannes: Menyaksikan film-film terbaik hasil seleksi juri pada Festival Film Cannes-Prancis menjadi gengsi tersend…

Film Dua Film Nasional Tayang Pekan Ini Kamis, 18 May 2017 08:04 film indonesia Kamis, 18 May 2017 08:04 Dua film nasional terbaru tayang di bioskop hari ini, Kamis 18 Mei 2017. Ada film drama Ziarah arahan BW Purba Negara dan horor Pa…