Film Star Trek Terbaru Syuting Awal 2019

California: Waralaba Star Trek punya dua proyek film panjang terbaru. Salah satunya, yaitu film Star Trek pertama yang digarap sutradara wanita, dikabarkan akan mulai syuting awal 2019.



Sutradara proyek ini adalah SJ Clarkson, yang sebelumnya dikenal lewat serial Orange is The New Black. Naskahnya ditulis JD Payne dan Patrick McKay, yang sebelumnya ikut menulis naskah Star Trek: Beyond (2016).

Proyek ini menjadi film Star Trek keempat dalam seri ketiga. Lalu proyek satu lagi dari Quentin Tarantino akan menjadi yang kelima. Sebelumnya, sudah ada dua seri film sejak 1979.Menurut laporan Hashtag Show, tahap produksi Star Trek 4 dijadwalkan mulai pada awal 2019. Laporan juga menyebutkan bahwa sutradara SJ Clarkson masih melengkapi daftar pemain yang akan terlibat. Dua di antaranya untuk memerankan dua tokoh wanita pendukung yang punya peran besar. Satu berada di kubu pahlawan, satu menjadi antagonis.Chris Pine kembali sebagai pemeran Kapten James T Kirk. Dalam film ini, sang kapten akan bertemu ayahnya, George Kirk, yang akan diperankan Chris Hemsworth. Tokoh George belum pernah muncul di film sebelumnya.Waralaba Star Trek dimulai dengan serial televisi ciptaan Gene Roddenberry yang disiarkan pertama di AS pada 1966. Setelah itu disusul dengan serial animasi, lima serial televisi lain, serta seri film layar lebar. Film layar lebarnya terbagi dalam tiga seri.Seri pertama mencakup enam film rilisan 1979-1991. Seri kedua mencakup empat film rilisan 1994-2002. Seri ketiga, yang kini masih berjalan, dimulai dengan Star Trek (2009), Star Trek Into Darkness (2013), dan Star Trek Beyond (2016).(ELG)