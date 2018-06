Yoson An Jadi Lawan Main Crystal Liu di Film Mulan Live-Action

Jakarta: Lawan main Liu Yifei alias Crystal Liu dalam film Mulan live-action terungkap. Yoson An, aktor asal New Zealand memerankan tokoh Chen Honghui, prajurit yang bersekutu dan terlibat asmara dengan Mulan. Ia digambarkan sebagai sosok prajurit ambisius dan percaya diri, di bawah kepemimpinan Komandan Tung.



Chen menggantikan posisi Li Shiang, yang dalam versi animasi pada 1998 berperan sebagai kapten prajurit dan terlibat asmara dengan Mulan.

Jejak rekam Yoson An terbilang cemerlang. Dalam proyek terbaru, ia berperan sebagai aktor dalam film Mortal Engines besutan sutradara Peter Jakson yang akan tayang pada Desember 2018. Sebelumnya, ia sempat bermain dalam Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny dan serial televisi Australia Dead Lucky. An juga bermain dalam serial HBO Asia berjudul Grace dan serial thriller terbaru berjudul The Meg.Mengambil latar cerita Dinasti Han di zaman kekaisaran Tiongkok, pihak Disney tentu tidak meninggalkan peran para aktor lokal. Aktor senior Jet Li ikut terlibat berperan sebagai Kaisar Tiongkok. Gong Li memegang tanggung jawab peran sebagai tokoh penjahat dan Donnie Yen sebagai Komandan Tung, mentor Mulan dan Chen Honghui.Kabarnya, Chum Egelepola telah di-casting untuk peran Ramtish. Chum akan berduet dengan Utkarsh Ambudkar (Skatch) dalam film.Sebelumnya, nama Liu keluar sebagai pemeran Mulan berdasarkan hasil seleksi ketat yang dilakukan tim produksi. Liu berhasil mengalahkan sekitar seribu kandidat dari beberapa benua dan memenuhi syarat kemampuan bela diri, berbahasa Inggris, serta bakat stara bintang papan atas.Produksi film akan dimulai pada Agustus tahun ini dan mengambil gambar di dua lokasi, New Zealand dan Tiongkok.Film Mulan versi live-action merupakan karya yang diangkat kembali dari seri orisinil versi animasi (1998). Versi animasi Mulan sukses meraup keuntungan hingga USD304,3 juta dan berhasil masuk dalam daftar nominasi Golden Globe dan Academy Award.Mulan live-action dipimpin sutradara Niki Caro dan dijadwalkan siap tayang pada 27 Maret 2020.(ELG)