Terlibat Film Dora, Benicio Del Toro Bakal Perankan Swiper si Rubah Pencuri

California: Kabar terbaru datang dari proyek film adaptasi Dora the Explorer yang telah menuntaskan proses syuting awal Desember lalu. Benicio del Toro, aktor Puerto Rico peraih sejumlah penghargaan film bergengsi di AS, akan terlibat untuk memerankan tokoh penjahat Swiper.



Benicio akan bergabung dengan Isabela Moner, pemeran tokoh Dora, serta pemeran pendukung seperti Michael Pena, Eva Longoria, Eugenio Derbez, Adriana Barraza, dan Temuera Morrison. Menurut The Hollywood Reporter, Benicio telah mengikat kontrak resmi dengan Paramount Players untuk peran ini.

Dalam serial tv, Swiper adalah rubah pencuri dengan tingkah laku seperti manusia. Ia kerap muncul dalam perjalanan Dora dan kawan monyetnya Boots. Kemunculan Swiper merupakan salah satu unsur interaksi serial ini kepada penonton lewat "dinding keempat". Biasanya, Dora mengajak para penonton untuk sama-sama menghentikan Swiper.Dalam versi film nanti, tokoh Swiper hadir sebagai karakter CG (computer-generated) yang suaranya diisi oleh Benicio.Kisahnya mengikuti Dora sebagai remaja, yang hampir sepanjang hidupnya menghabiskan waktu menjelajah hutan bersama orang tua. Pengalaman ini ternyata belum cukup menyiapkan Dora untuk menghadapi petualangan baru penuh bahaya, yaitu SMA.Sementara itu, kedua orang tua Dora hilang. Dia membentuk grup berisi monyet Boots, sepupu Diego, serta beberapa remaja untuk menempuh petualangan menyelamatkan kedua orang tua dan memecahkan misteri peradaban Inca yang hilang.James Bobin (Alice Through the Looking Glass) menjadi sutradara dengan naskah tulisan Nicholas Stoller (Storks). Film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada awal Agustus 2019.(FIR)