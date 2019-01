Animator Pinnochio Meninggal pada Usia 105 Tahun

Los Angeles: Don Lusk, animator film-film besutan Disney seperti Alice in Wonderland dan Pinnochio tutup usia. Kabar kepergian Don Lusk dibagikan Facebook Navah Paskowitz-Asner, putri Es Asner.



Don Lusk menuangkan karya-karya terbaiknya bersama Disney selama 60 tahun sejak 1933. Beberapa di antara karya animasi besutannya yaitu Ferdinand the Bull (1938), Bambi (1942), Cinderella (1950), Lady and the Tramp (1955), Sleping Beauty (1959) dan 101 Dalmatians (1961). Satu per satu karya animasi ini belakangan diangkat kembali ke layar bioskop.

Pada 1960, Don Lusk meninggalkan Disney dan mengerjakan animasi Charlie Brown. Dia mengerjakan serangkaian film Charlie Brown, antara lain A Boy Named Charlie Brown, It's the Easter Beagle, Charlie Brown! dan Be My Valentine, Charlie Brown.Dia juga menekuni profesi tenaga lepas untuk UPA dalam kisah animasi kucing dan tikus yang berkunjung ke Paris berjudul Gay Purr-ee. Don Lusk juga bekerja lepas dengan Bill Melendes dan Walter Lantz studio sebelum berpindah ke Hanna-Barbera.Bersama Hanna-Barbera, Don Lusk terlibat dalam produksi Scooby Doo, The Flinstones, The Jetsons dan Tom and Jerry.Selain sebagai animator, Don Lusk turut memimpin proyek serial televisi termasuk The Addams Family, Yo Yogi!, The Smurfs dan serial kartun populer era 80-an Paddington Bear. Don Lusk kemudian pensiun setelah menyutradarai serial televisi anak The Pirates of Dark Water.Pada 2015, Don Lusk menerima penghargaan Winsor McCay Award kategori lifetime achievement.Don Lusk meninggal dalam usia 105 tahun.(ASA)