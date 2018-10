Garap Film Dilan 1991, Sutradara Pastikan Tim Produksi Sudah Akur

Bandung: Sutradara Fajar Bustomi memastikan bahwa produksi film sekuel dan adaptasi Dilan 1991 akan berjalan lebih lancar ketimbang film pertama terkait kerja sama internal. Dalam film Dilan 1990, sempat ada konflik kreatif antara Fajar dan produser Ody Mulya Hidayat dengan penulis novel aslinya, Pidi Baiq.



Untuk Dilan 1991, Pidi melakukan supervisi atas naskah garapan Titien Wattimena. Pidi juga berbagi kursi sutradara dengan Fajar.

"Kami sudah belajar dari yang pertama. Sekarang prosesnya lebih lancar karena komunikasinya lebih berjalan antara Ayah (dengan Fajar dan Ody)," kata Fajar dalam konferensi pers di Bandung, Senin, 29 Oktober 2018. "Ayah" adalah panggilan akrab Pidi dari basis penggemar novelnya.Menurut Fajar, konflik dalam film pertama sebenarnya terjadi karena kedua sutradara dan produser punya argumen masing-masing tentang "film bagus". Kali ini, Fajar menyebut mereka sudah memahami perbedaan setiap visi tersebut dan punya "frekuensi yang sama". Mereka juga sudah paham respons penonton atas kisah Dilan dan Milea."Dulu, frekuensinya belum ketemu. Kalau sekarang, sudah ketemu," ungkap Fajar, yang sebelumnya menyutradarai From London to Bali dan Surat Kecil untuk Tuhan.Terkait pembagian peran sutradara, Pidi akan memberikan masukan kreatif terkait cerita, latar, serta artistik. Kisah cinta remaja Dilan dan Milea terjadi di Bandung era 1990-an."Biasanya gini, saya membuat, dia (Pidi melihat). Kalau sudah sesuai, dia tidak akan (mengoreksi lagi). Misalnya, dia kasih masukan, biasanya orang Bandung seperti ini – karena Ayah Pidi hidup di zaman itu dan dia memang orang Bandung," tutur Fajar."Dia lebih mengerti Bandung dibanding saya dan lebih mengerti Milea – lebih mengerti Dilan dan Milea dibanding saya," pungkasnya.Dilan 1991 akan diproduksi dalam satu rangkaian jadwal (back to back) dengan Milea: Suara dari Dilan karena persoalan waktu kosong pemain, yang sebagian besar remaja. Syuting dimulai pada 3 November 2018 di Bandung dan diharapkan tuntas pada 19 Desember.Dilan 1991 akan dirilis di bioskop pada 2019. Milea dijadwalkan untuk tahun berikutnya.(ELG)