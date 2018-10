Claudia Kim Tanggapi Kontroversi Perannya sebagai Nagini di Fantastic Beasts 2

California: Setelah Johnny Depp dan tokoh Dumbledore, film Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald punya kontroversi lain yaitu soal sosok karakter Nagini dan aktris pemerannya asal Korea Selatan, Claudia Kim. Setelah lama bungkam, Claudia akhirnya memberi tanggapan.



Sebagian penggemar kisah Harry Potter tidak suka dengan tambahan cerita dari JK Rowling atas ular besar Nagini, yang semula adalah perempuan tetapi berubah menjadi hewan buas karena darah kutukan (maledictus).

Mereka merasa cerita ini terlalu dipaksakan. Apalagi, Nagini diceritakan berasal dari Asia. Mereka pikir, JK Rowling dan Warner Bros merancang ini sekadar demi mendapat citra bahwa film Fantastic Beasts menjunjung kesetaraan ras dan punya representasi Asia. Ada juga tudingan bahwa "perempuan Asia" tetap menjadi budak dalam film-film barat.JK Rowling menjawab kritik itu di media sosial. Dia menyebut bahwa cerita latar belakang Nagini sudah tersimpan sejak lama, tetapi baru diungkap sekarang. Dia juga menyebut spesifik dari mitologi mana inspirasi karakter Nagini berasal. Namun mereka justru semakin keras memberi kritik.Dalam laporan terbaru We Got This Covered, Claudia memberi tanggapan mengenai isu Nagini dan representasi Asia. Dia mengaku terkejut ketika mendapat tawaran untuk memerankan Nagini."Ini tak terduga. Ketika aku tahu bahwa aku akan memainkan Nagini, aku pikir itu sangat berarti karena dia adalah karakter penting dalam serial Harry Potter," kata Claudia kepada We Got This Covered, seperti dikutip pada Jumat, 26 Oktober 2018.Claudia menyikapi kontroversi secara positif dan berharap itu akan segera berlalu begitu orang-orang menonton filmnya."Harry Potter adalah sebuah waralaba film dengan banyak aktor Kaukasian. Jadi aku rasa, banyak penonton Korea yang akan senang. Aku berharap para penonton puas dan kontroversinya berlalu begitu filmnya tayang," ungkap Claudia."Aku tidak melihat kontroversi ini secara negatif. Aku percaya perubahan bisa diciptakan dengan memberi perhatian terhadap promosi Asia seperti ini dan lewat orang-orang yang perhatian terhadap isu-isu semacam ini," imbuhnya.Claudia, bernama asli Kim Soo-hyun, adalah aktris Korea Selatan kelahiran 1985. Dia dikenal luas lewat film superhero Avengers: Age of Ultron (2015) dan serial Marco Polo (2014-2016).Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2018.(ELG)