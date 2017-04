Penggemar Star Wars Berkesempatan Tampil di Film Han Solo

Rogue One: A Star Wars Story menghadirkan sebuah kisah baru dalam dunia Star Wars.

Rogue One: A Star Wars Story berhasil mengikuti jejak The Force Awakens pada pekan pertama pemutarannya. Prekuel Star Wars ini men…

Rouge One sangat akurat dalam menggambarkan Rebellion dan Imperial, serta memiliki berbagai petunjuk mengenai seri Star Wars lainn…

Rogue One: A Star Wars Story bercerita tentang sekelompok pahlawan tak terduga yang muncul di tengah konflik. Mereka bersatu dalam…

J.J. Abrams berhasil membawa Star Wars: The Force Awakens sebagai salah satu film tersukses sepanjang sejarah. Namun, kesuksesan i…

Vin Diesel tak bisa menahan air mata ketika menjalani syuting film Furious 8 atau Fate of the Furious. Vin tak sendiri. Tangisanny…

Senin, 10 Apr 2017 13:18 teater Senin, 10 Apr 2017 13:18

Pertunjukkan teater yang diadaptasi dari novel JK Rowling, Harry Potter and The Cursed Child (HPCC) meraih sembilan piala di ajang…