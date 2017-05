Avengers: Infinity War Dikabarkan Syuting di Sekolah Sihir Harry Potter

Metrotvnews.com, Jakarta: Kabar bahwa Avengers: Infinity War akan melakukan syuting di gereja Katedral Durham, Inggris kemungkinan benar adanya. Tempat tersebut, sebelumnya digunakan oleh Warner Bros sebagai sekolah sihir Hogwarts pada produksi film Harry Potter.



Dilansir dari Aceshowbiz, pilihan lokasi tak ayal membuat penggemar berspekulasi kemungkinan adanya kemunculan Harry Potter di beberapa adegan Avengers: Infinity War di Katedral. Seperti diketahui, ada beberapa superhero yang terlibat dalam film tersebut.

Avengers: Infinity War dijadwalkan tayang di bioskop AS pada 4 Mei 2018. Pada cuplikan set pertama, bos Marvel Kevin Feige membenarkan bahwa Avengers akan bekerja sama dengan Guardian of the Galaxy dan Spiderman.Telah dikatakan pula bahwa Avengers saat ini sedang tidak siap menghadapi penjahat Thanos setelah kejadian di Captain America: Civil War.Avengers: Invinity War dibintangi Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Elizabeth Oolsen, Paul Bettany, Zoe Zaldana, Josh Brolin, dan Dave Bautista.Tak hanya itu, Benedict Cumberbatch juga akan hadir sebagai Doctor Strange, begitu juga aktor Kong: Skull Island Terry Notary yang akan berperan sebagai salah satu tangan kanan Thanos.(DEV)