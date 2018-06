Claire Foy Bintangi Film Adaptasi The Girl in the Spider's Web

California: Aktris asal Inggris Claire Foy bermain dalam film adaptasi novel The Girl in the Spider's Web garapan sutradara Fede Alvarez. Claire memerankan tokoh utama bernama Lisbeth Salander, gadis peretas bertato naga yang juga pernah muncul di The Girl with the Dragon Tattoo.



Spider's Web dan Dragon Tattoo sama-sama berasal dari novel seri Millennium yang aslinya terbit di Swedia. Tiga novel pertama, termasuk Dragon Tattoo, ditulis oleh mendiang jurnalis dan novelis Stieg Larsson. Namun Stieg meninggal pada 2004, padahal dia telah merencanakan tujuh novel berikutnya.

Tiga novel pertama diterbitkan setelah Stieg meninggal. Selang beberapa tahun, pihak penerbit meminta David Lagercrantz untuk menulis novel lanjutan dalam seri ini. David pun membuat Spider's Web dan The Girl Who Takes an Eye for an Eye.Film yang dibintangi Claire adalah adaptasi pertama atas novel keempat. Kisahnya masih berpusat pada Lisbeth Salander dan jurnalis Mikael Blomkvist. Jika dalam Dragon Tattoo kedua tokoh diperankan Rooney Mara dan Daniel Craig, Spider's Webb menampilkan duet Claire dan Sverrir Gudnason.Dalam kisah Spider's Webb, Lisbeth dan Mikael terjebak dalam jaringan mata-mata, penjahat siber, dan otoritas pemerintah yang korup ketika hendak mencari suatu rahasia. Nyawa Lisbeth terancam oleh seseorang dari masa lalunya.Sony Pictures telah merilis trailer perdana untuk film ini. Lewat video dua menit, kita bisa melihat seberapa berbahaya aksi Lisbeth dalam potongan satu adegan. Lalu ada cuplikan adegan saat Lisbeth bertemu seorang perempuan dari masa lalunya.Film ini menjadi film layar lebar kesembilan Claire sejak 2011. Tahun ini, dia juga akan muncul di film First Man bersama Ryan Gosling.The Girl in the Spider's Web dijadwalkan rilis di bioskop pada November 2018(ELG)