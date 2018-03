Tiga Film Animasi Ghibli Berpamitan di Lima Kota

Jakarta: Rangkaian panjang The World of Ghibli Jakarta akan resmi ditutup pada akhir Maret 2018. Sebagai penutup, lima film animasi terpopuler buatan Studio Ghibli akan diputar selama lima hari berturut-turut di lima kota.



Seperti diberitakan sebelumnya, kelima film ini adalah Pom Poko (1994), When Marnie was There (2014), My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), dan Spirited Away (2001). Pom Poko dan When Marnie was There telah ditayangkan selama dua hari pada 26-27 Maret khusus di bioskop CGV Grand Indonesia.

Tiga film berikutnya akan diputar masing-masing sehari berurutan pada 28-30 Maret di bioskop CGV lima kota, meliputi Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Tangerang.Menurut keterangan pers Marubeni Indonesia, rekan resmi Studio Ghibli untuk Indonesia, rangkaian ini dimulai dengan pemutaran perdana Spirited Away di Indonesia pada Agustus 2016. Setelah itu, mereka mengadakan festival The World of Ghibli Jakarta berupa pemutaran film tiap bulan dan pameran besar karya instalasi terkait film-film Ghibli.Lewat media sosial, festival ini juga mengadakan tiga kontes fan art yang berhasil mengumpulkan 650 karya dari para penggemar Ghibli. Dari 650 karya ini, panitia telah memilih sembilan karya pemenang yang dipamerkan di CGV Grand Indonesia Jakarta hingga 31 Maret. Instalasi besar Totoro, yang selama ini menarik perhatian sejumlah pengunjung bioskop tersebut, juga masih akan terpasang hingga akhir festival.Tomofumi Fukuda, Presiden Direktur Marubeni Indonesia, mengakui bahwa membawa karya Studio Ghibli ke Indonesia punya banyak tantangan."Namun itu semua terbayarkan pada saat melihat antusias dan sambutan dari para penggemar setia di Tanah Air. Sungguh luar biasa!" kata Tomofumi dalam keterangan tertulis."Kami sangat berterima kasih, semua saran dan kritik akan menjadi pelajaran. Kami bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan selama hampir dua tahun dan berharap agar masyarakat Indonesia tetap memiliki tempat spesial di hati mereka untuk Studio Ghibli," lanjutnya.Selama 10 Agustus - 17 September tahun lalu, The World of Ghibli Jakarta mengadakan acara pameran instalasi besar di atas arena seluas 7.200 meter persegi di Pacific Place Jakarta. Banyak penggemar telah menantikan pameran ini. Namun mereka harus kecewa pada hari pertama karena pameran hanya dibuka selama dua jam pada siang hari. Sejumlah instalasi belum siap untuk dipamerkan.Setelah seluruh instalasi lengkap beberapa hari berikutnya, sejumlah pengunjung mengungkapkan kekecewaan mereka lagi lewat media sosial. Ada beberapa bagian instalasi yang tampak belum benar-benar selesai atau dikerjakan buru-buru.(ELG)