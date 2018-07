Cornelia Agatha Luapkan Perasaan Terpendam Sarah di Si Doel The Movie

Amsterdam: Aktris Cornelia Agatha kembali memerankan karakter Sarah dalam film Si Doel The Movie. Kehadiran kembali Cornelia bukan saja menjawab kerinduan penggemar akan sosok Sarah, tetapi sebagai luapan yang terpendam Cornelia atas karakter Sarah itu sendiri.



"Sebetulnya saya dari Jakarta sudah siapkan satu adegan-adegan yang berbulan-bulan saya siapkan, itu momen yang buat saya berharga antara Doel dan Sarah. Saya siapkan perasaan istimewa untuk itu," kata Sarah kepada media, pada Minggu, 23 Juli 2018 di Amsterdam.

Nampaknya Cornelia tidak main-main untuk adegan yang menurutnya perlu persiapan khusus itu. Dia sampai-sampai berpesan pada Rano Karno untuk adegan itu."Saya pesan ke sutradara, saya mau simpan dan tumpahkan yang saya pendam selama ini. Ada kerinduan terhadap tokoh Doel. Perasaan yang Sarah rasakan saya simpan. Saya enggak mau latihan, tetapi saya janji pas syuting adegan itu saya tumpahkan. Ini sangat natural.Cornelia tidak merinci lebih jauh tentang adegan yang dimaksud, salah satu kata kunci yang dia sampaikan adalah adegan itu terjadi pada bagian akhir film.Si Doel The Movie mengangkat cerita kehidupan yang lebih kompleks yang terjadi antara Doel, Sarah, dan Zaenab.Cornelia bersama segenap pemeran dan kru Si Doel The Movie akan menggelar pemutaran perdana di bioskop bergengsi Pathe Tuschinski, Amsterdam, Senin 23 Juli 2018.Sekitar 80 persen porsi syuting film ini dilakukan di Amsterdam. Film Si Doel The Movie mulai tayang di Indonesia pada 2 Agustus 2018.(DEV)